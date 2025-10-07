Nargile kafeye yasak geldi! Artık o noktalara açılamayacak

İzmir'de Çeşme Belediye Başkanı Lâl Denizli başkanlığında, Çeşme Belediye Meclisi, ekim ayı olağan toplantısının birinci birleşimi yapıldı.

Oturumda, CHP İlçe Başkanı seçilen Seyit Dolunay Onur’un Meclis üyeliğinden istifası üzerine, yerine yedek üye İsmail İmerek Belediye Meclisi’ne katıldı.

O ilde mangal, semaver, nargile yakmak yasaklandı!

OY BİRLİĞİYLE KABUL EDİLDİ

Toplantıda, nargile kafe ve tütün mamulleri satan işletmelere ilişkin önerge de gündeme geldi. Oybirliğiyle kabul edilen önerge kapsamında, İsmet İnönü Mahallesi İnkılap Caddesi ve bağlantılı sokaklarda, ayrıca Alaçatı Hacımemiş bölgesinde 'nargile kafe' ve benzeri tütün mamulü satan işletmelerin açılması yasaklandı.

"KENTİMİZİN HUZURUNU KORUMA YÖNÜNDE ALINMIŞ BİR KARAR"

Çeşme Belediye Başkanı Lâl Denizli, “Bu karar, kamusal sağlığı ve kentimizin huzurunu koruma yönünde alınmış bir karardır” açıklamasında bulundu.