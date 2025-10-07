Nargile kafeye yasak geldi! Artık o noktalara açılamayacak

Nargile kafeye yasak geldi! Artık o noktalara açılamayacak
Yayınlanma:
Çeşme Belediye Meclisi ekim ayı olağan toplantısının birinci birleşimini Çeşme Belediye Başkanı Lâl Denizli başkanlığında yapıldı. Toplantıda oybirliği ile alınan kararla ilçenin bazı noktalarında ‘nargile kafe’ ve benzeri tütün mamulleri satan dükkanların açılmasına yasak getirildi.

İzmir'de Çeşme Belediye Başkanı Lâl Denizli başkanlığında, Çeşme Belediye Meclisi, ekim ayı olağan toplantısının birinci birleşimi yapıldı.

Oturumda, CHP İlçe Başkanı seçilen Seyit Dolunay Onur’un Meclis üyeliğinden istifası üzerine, yerine yedek üye İsmail İmerek Belediye Meclisi’ne katıldı.

esme-nargile.jpg

O ilde mangal, semaver, nargile yakmak yasaklandı!O ilde mangal, semaver, nargile yakmak yasaklandı!

OY BİRLİĞİYLE KABUL EDİLDİ

Toplantıda, nargile kafe ve tütün mamulleri satan işletmelere ilişkin önerge de gündeme geldi. Oybirliğiyle kabul edilen önerge kapsamında, İsmet İnönü Mahallesi İnkılap Caddesi ve bağlantılı sokaklarda, ayrıca Alaçatı Hacımemiş bölgesinde 'nargile kafe' ve benzeri tütün mamulü satan işletmelerin açılması yasaklandı.esme-nargile-2.jpg

"KENTİMİZİN HUZURUNU KORUMA YÖNÜNDE ALINMIŞ BİR KARAR"

Çeşme Belediye Başkanı Lâl Denizli, “Bu karar, kamusal sağlığı ve kentimizin huzurunu koruma yönünde alınmış bir karardır” açıklamasında bulundu.

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

Gece yarısından itibaren başlıyor: İstanbul'un 23 ilçesinde 8 saati bulacak elektrik kesintisi
Emeklinin hesabına 32 bin lira yatırılacak: Başvuran alacak!
Emeklinin hesabına 32 bin lira yatırılacak: Başvuran alacak!
Yunanistan'dan çıktı Ankara'ya geliyor: Çok sert vuracak!
Öyle bir otomobil geliyor ki bundan ucuz "Sıfır" yok: Üstelik elektrikli
Öyle bir otomobil geliyor ki bundan ucuz "Sıfır" yok: Üstelik elektrikli
SGK uyarı yayımladı: Hizmet dökümünde bu harf varsa sigortanız yanar
Emeklinin heyecanla beklediği haberi açıkladı: Eli kulağında
13 yaşındaki çocuk ChatGPT'ye bir soru sordu dakikalar içinde gözaltına alındı
Emekli maaşına zammı 3 ay önceden açıkladı: Şartları tek tek sıraladı
İstanbulluları Meteoroloji de Valilik de uyardı: Aman dikkat!
Aman dikkat!
İstanbulluları Meteoroloji de Valilik de uyardı
Amedspor'a başkan adayı oldu: Seçim vaadi dudak uçuklattı
Türkiye
Falezlerden kurtarılan kadın gazetecilere saldırdı
Falezlerden kurtarılan kadın gazetecilere saldırdı
Gece yarısından itibaren başlıyor: İstanbul'un 23 ilçesinde 8 saati bulacak elektrik kesintisi
Gece yarısından itibaren başlıyor: İstanbul'un 23 ilçesinde 8 saati bulacak elektrik kesintisi
100 gündür tutuklu olan Aslanoğlu: Adaylık görevini Özgür Özel tebliğ etti
100 gündür tutuklu olan Aslanoğlu: Adaylık görevini Özgür Özel tebliğ etti