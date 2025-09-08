Çevrecilerden Naci Görür'e tepki

Yayınlanma:
Şişli’de deprem toplanma alanına yapılan 72 katlı rezidans inşaatını projesiyle dikkat çeken Taşyapı'nın sponsorluğunda düzenlenen etkinlikte Naci Görür’ün yer alması tepki çekmişti. Konuyla ilgili eleştiriler gündemdeki yerini korurken tartışmalı projenin çevresindeki panolara Görür'ün fotoğraflarının asıldığı görüldü. Çevreciler duruma tepki gösterdi.

Türkiye'deki depremlerle ilgili yaptığı tespitlerle bilinen Yerbilimci Prof. Fr. Naci Görür, 'Şişli'nin Kanal İstanbul'u diye adlandırılan rezidans inşaatını yapan Taşyapı isimli firmanın sponsorluğunda "Çocuklar için deprem söyleşisi" düzenleyeceği açıklanmış bu durum sosyal medyada tartışmalara neden olmuştu.

Konuyla ilgili tartışmalar sürerken tepki çeken inşaatın çevresinde yer alan panolara Görür'ün fotoğrafları asıldı.

ÇEVRECİLERDEN GÖRÜR'E TEPKİ

Kuzey Ormanları Savunması konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Savunmaya çalıştığımız deprem toplanma alanımıza 72 katlı rezidans yapan şirketi bakın kim savunuyor.

Şişli'nin son açık deprem toplanma alanlarından birine beton yığan şirketi savunmak da Naci Görür'e kalmış.

Şirket dev bir kratere çevirdiği alanın çevresine Naci Görür'ün ağzından "Çocuklar için Deprem Seferberliği" ve "Deprem dirençli kentler" yazılı dev posterler astı" denildi.

kuzey-ormanlari.png

Prof. Dr. Naci Görür'ün daha önce bir konut firmasının inşaatını ziyaret ederek reklamını yaptığı iddia edilmiş, iddialara yanıt veren Görür, “Bahse konu videodaki Japon Konutları’nın başındaki kişi, üniversiteden öğrencim" ifadesini kullanmıştı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

