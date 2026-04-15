Müzisyen cinayetinde karar çıktı: 18'er yıl hapis!

Müzisyen Umut Emre Aytekin’in Güngören’de bir fast food dükkanında darbedilerek hayatını kaybetmesine ilişkin davanın karar duruşması görüldü.

Bakırköy 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılan duruşmada tutuklu sanıklar Hayrettin Öztaşçı ve Ceyhun Tuzcu ile Aytekin’in annesi Nermin Kıvrak ve taraf avukatları hazır bulundu.

Son sözleri sorulan sanıklar, olayın yaşanmasından dolayı üzgün olduklarını ifade etti.

18 YIL HAPİS CEZASI

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklar Hayrettin Öztaşçı ve Ceyhun Tuzcu hakkında 'Kasten öldürme' suçundan haksız tahrik hükümlerini uygulayarak 18 yıl hapis cezasına hükmetti.

İDDİANAMEDEN

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 4 Şubat 2025'te şüpheliler Hayrettin Öztaşçı ve Ceyhun Tuzcu'nun müzisyen Umut Emre Aytekin'i yumruk ve tekme darbeleriyle öldürdükleri belirtildi.

İş yeri kamera kayıtlarının incelenmesi sonucu, Umut Emre Aytekin ve nişanlısının saat 05.30 sıralarında iş yerine gelip, ellerindeki yiyeceklerle sanıkların bulunduğu masanın arkasındaki masaya oturdukları, bir süre sonra Aytekin ile şüpheliler arasında masa başında konuşma geçtiği aktarıldı.

Konuşmanın ardından Aytekin'in saat 06.30 sıralarında restorandaki bankonun önünde beklediği, sanık Hayrettin Öztaşçı'nın Aytekin'i kafasına yumruk atıp boğazını sıkarak yere düşürdüğü anlatılan iddianamede, diğer sanık Ceyhun Tuzcu'nun Aytekin'i birden fazla kez tekmelediği kaydedildi.

Sanıklar Ceyhun Tuzcu ile Hayrettin Öztaşçı'nın 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapisle cezalandırılmaları istendi. (DHA)