Mutlak butlan tartışmaları gölgesinde Kılıçdaroğlu'ndan CHP paylaşımı

Özgür Özel'in genel başkan seçildiği CHP 38. Olağan Kurultay'ına 'şaibe karıştığı' iddiasıyla açılan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açtığı davanın duruşması 15 Eylül Pazartesi günü görülecek.

Davadan "mutlak butlan" kararı çıkması halinde Kemal Kılıçdaroğlu yeniden genel başkanlığı alabilir.

Öte yandan genel kongre öncesinde CHP'nin 38. İstanbul İl Kongresi mahkemenin ara kararıyla iptal edildi.

Tüm bu olayların gölgesinde eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu CHP hakkında bir mesaj paylaştı.

KILIÇDAROĞLU'NDAN CHP MESAJI

Sosyal medya hesabından yapıtığı paylaşımda CHP'nin ilk kongresi olan Sivas Kongresi hakkında ifadelere yer veren Kılıçdaroğlu, şunları aktardı:

"“Milli sınırları içinde vatan bölünmez bir bütündür, parçalanamaz. Manda ve himaye kabul edilemez.” hükümlerinin; inancı, kararlılığı ve Aziz Vatan’ı, milletimizin harim-i ismeti kabul eden sarsılmaz ruhuyla, işgalci ve sömürgeci devletlere geçit verilmeyeceğinin bütün dünyaya deklare edildiği ve bu inancın, Cumhuriyet Halk Partisi’nin ilk kurultayı olarak kabul edildiği Sivas Kongresi’nin yıl dönümünde, Kurucu Liderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını ve kongre ruhunu saygı ve minnetle anıyorum."