Mustafa Çiftçi odasına Selçuklu Kartalı asıp Akın Gürlek ile mesaj verdi

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, odasına çift başlı Selçuklu Kartalı tablosunu astı. Bu tablo ile ilk karesini de Adalet Bakanı Akın Gürlek ile verdi. Gürlek ile aynı atama kararı ile bakan olan Çiftçi, açıklamasında tabloya atıf yaparak, "Biri hakkı, diğeri nizamı gözeten bu iki kanat; aziz milletimizin huzuru ve güvenliği için omuz omuza görev yapmaktadır" ifadelerini kullandı.

“HUKUK VE NİZAM OMUZ OMUZA”

Bakan Çiftçi, paylaşımında İçişleri ve Adalet bakanlıklarının birlikte yürüttüğü çalışmaları “güçlü eşgüdüm” olarak nitelendirdi.

“Hukukun tesisi ve kamu düzeninin muhafazası noktasında ortaya koyduğumuz güçlü eşgüdüm, köklü devlet geleneğimizin bir tezahürüdür” diyen Çiftçi, iki bakanlığı “hakkı ve nizamı gözeten iki kanat” olarak tanımladı.

Çiftçi'nin paylaşımı bu şekilde:

'GÜÇLÜ İŞ BİRLİĞİ' VURGUSU

Adalet Bakanı Akın Gürlek de açıklamasında iki bakanlık arasındaki iş birliğine dikkat çekerek, bu koordinasyonun vatandaşların huzur ve güvenliğinin teminatı olduğunu belirtti.

Gürlek bu ifadeleri kullandı:

"İçişleri Bakanımız Sayın Mustafa Çiftçi ile bir araya gelerek Dolandırıcılıkla Mücadele Merkezi kurulmasına yönelik hazırladıkları projeyi görüştük. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde; adaletin tesisi ile kamu düzeninin korunması noktasında bakanlıklarımız arasındaki güçlü eşgüdüm ve kararlılık, milletimizin huzur ve güvenliğinin teminatıdır. Hukuku ve nizamı birlikte güçlendiren bu iş birliği; köklü devlet geleneğimizin ve milletimize karşı taşıdığımız sorumluluğun açık bir tezahürüdür. Nazik ev sahiplikleri ve kıymetli değerlendirmeleri için Sayın Bakanımıza teşekkür ediyorum. Rabbim devletimize zeval vermesin, birlik ve beraberliğimizi daim eylesin."

MAKAM ODASINDA DİKKAT ÇEKEN DETAY

Görüşmenin ardından paylaşılan görüntülerde, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin makam odasına Selçuklu Kartalı (çift başlı kartal) figürü astığı görüldü. Bakan Çiftçi'nin Selçuklu Kartalı figürünü astıktan sonra ilk Bakan Gürlek ile görüntü vermesi dikkat çekti.

MAKAM ODASINA ABDÜLHAMİD TABLOSU ASMIŞTI

İçişleri Bakanlığı koltuğuna oturan Mustafa Çiftçi’nin odasına Osmanlı'nın çöküş dönemini simgeleyen Sultan 2. Abdülhamid’in tablosunu astırdığı ortaya çıkmıştı.

Çiftçi, 5 Nisan’da Kırşehir’de yaptığı bir konuşmada Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı Abdülhamid’e benzetmiş ve "Geçmişte Abdülhamid Han neyse, bugün de Cumhurbaşkanımız aynı şey. 100 yılda bir gelen bir lider” demişti.