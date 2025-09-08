Murat Emir: Gürsel Tekin Erdoğan'ın sözlerini papağan gibi tekrarlıyor

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin verdiği kayyum kararını 'parti içi mesele' olarak tanımlayan Gürsel Tekin'e tepki gösterdi.

Emir, "CHP’nin kapısına polislerle dikilip, bu darbe girişiminin başındaki Erdoğan’ın ağzından çıkan “CHP’nin iç meselesi” yalanını papağan gibi tekrarlıyor." dedi.

MURAT EMİR'DEN GÜRSEL TEKİN'E TEPKİ

CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum olarak atanan Gürsel Tekin, il binasına polis kalkanı eşliğinde girdi.

Yoğun tepkiler nedeniyle içeriye polis korumasında giren Tekin, burada yaptığı konuşmada "Sevgili arkadaşlar, tabii ki mahkeme kararlarının ne kadar siyasi olduğunu hepimiz biliyoruz. Mesele parti içi bir mesele. Bizde hakem heyeti olarak bu yaşanan sorunu çözüp, bir hukuksuzluk varsa parti hukukunu kullanarak çözmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"GÖREVİ BELLİ: SARAYIN EMİR ERİ, DARBENİN TAŞERONU OLMAK!"

Kayyum olmadığını belirten Gürsel Tekin'in sözlerine CHP Grup Başkanvekili Murat Emir tepki gösterdi.

"CHP’nin kapısına polislerle dikilip, bu darbe girişiminin başındaki Erdoğan’ın ağzından çıkan “CHP’nin iç meselesi” yalanını papağan gibi tekrarlıyor. Partimizin kapısında, milletin iradesine saldıran sarayın sözcülüğünü yapıyor." diyen Emir, Tekin'in görevinin sarayın emir eri olmak olduğunu belirterek şunları ifade etti: