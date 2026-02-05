Müjdeyi belediye verdi: Ücretsiz değiştirilecek

BUSKİ, ölçüm hassasiyetini yitirmiş ve 10 yılı tamamlamış su sayaçlarını ücretsiz değiştirerek, eski sayaçlardan kaynaklanan ölçüm hatalarını önlüyor.

BUSKİ, 2025 yılında 29 bin 224, 2026 yılı içinde ise 7 bin 748 olmak üzere toplam 36 bin 972 adet ömrünü tamamlamış su sayacını yeniledi.

ÜCRETSİZ DEĞİŞİMLE ABONELERE DESTEK

Bu kapsamda BUSKİ, 2025 yılında 46 milyon 290 bin lira, 2026 yılında ise 12 milyon 272 bin lira değerindeki sayaçları, abonelerden herhangi bir ücret talep etmeden ücretsiz olarak değiştirdi.

BUSKİ Genel Müdürlüğü Abone İşleri Daire Başkanlığı Sayaç Şube Müdürlüğü’ne bağlı 16 saha personeliyle yürütülen çalışmaların, içme suyu kayıp-kaçak oranlarının tespit edilip azaltılmasına katkı sağlaması amaçlanıyor. BUSKİ, önümüzdeki dönemde de eskiyen sayaçları yenilemeye devam edeceğini açıkladı.