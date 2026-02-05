Müjdeyi belediye verdi: Ücretsiz değiştirilecek

Müjdeyi belediye verdi: Ücretsiz değiştirilecek
Yayınlanma:
Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü, vatandaşlara daha kaliteli ve güvenilir hizmet sağlamak için, ekonomik ömrünü tamamlamış, yıpranmış ve ölçüm hassasiyetini kaybetmiş eski su sayaçlarını ücretsiz olarak değiştiriyor.

BUSKİ, ölçüm hassasiyetini yitirmiş ve 10 yılı tamamlamış su sayaçlarını ücretsiz değiştirerek, eski sayaçlardan kaynaklanan ölçüm hatalarını önlüyor.

BUSKİ, 2025 yılında 29 bin 224, 2026 yılı içinde ise 7 bin 748 olmak üzere toplam 36 bin 972 adet ömrünü tamamlamış su sayacını yeniledi.

Kartlı su sayacı dönemi bitiyor! Bir vatandaşın başvurusu her şeyi değiştirdiKartlı su sayacı dönemi bitiyor! Bir vatandaşın başvurusu her şeyi değiştirdi

ÜCRETSİZ DEĞİŞİMLE ABONELERE DESTEK

Bu kapsamda BUSKİ, 2025 yılında 46 milyon 290 bin lira, 2026 yılında ise 12 milyon 272 bin lira değerindeki sayaçları, abonelerden herhangi bir ücret talep etmeden ücretsiz olarak değiştirdi.

Eskiyen su sayaçları BUSKİ tarafından ücretsiz değiştiriliyor

BUSKİ Genel Müdürlüğü Abone İşleri Daire Başkanlığı Sayaç Şube Müdürlüğü’ne bağlı 16 saha personeliyle yürütülen çalışmaların, içme suyu kayıp-kaçak oranlarının tespit edilip azaltılmasına katkı sağlaması amaçlanıyor. BUSKİ, önümüzdeki dönemde de eskiyen sayaçları yenilemeye devam edeceğini açıkladı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Diploma iptal kararına referans gösterilen profesör: 35 yıl sonra iptal edilemez
İslam Memiş elindeki tüm altınları satacağı zamanı açıkladı
"Yılın altın vuruşu olacak!"
İslam Memiş elindeki tüm altınları satacağı zamanı açıkladı
Parayı altına yatırıp zengin olmuştu: Yeni metali belli oldu!
Yeni metali belli oldu!
Parayı altına yatırıp zengin olmuştu
Yunan adaları bizden soruldu: Tam rakamı belli oldu
Tam rakamı belli oldu
Yunan adaları bizden soruldu
Kar geliyor! Batı'yı uçuran fırtınanın ardını açıkladı
Ankara barajlarında sevindirici artış!
Ankara barajlarında sevindirici artış!
Avrupa Birliği yeşil pasaporta vize mi getirecek?
Toyota’nın efsane motoru geri geliyor!
Toyota’nın efsane motoru geri geliyor!
Dev holding Süper Lig ekibini satın aldı: Başa geçecek isim belli oldu
İyi bir sürücü müsünüz yoksa yolların "gizli tehlikesi" siz misiniz?
İyi bir sürücü müsünüz yoksa yolların "gizli tehlikesi" siz misiniz?
Türkiye
Yeni yasa yolda: Steam ve Epic Games kapatılacak mı?
Yeni yasa yolda: Steam ve Epic Games kapatılacak mı?
Bir İstanbul Valiliği eksikti! Koca araziyi satacaklar: Her yer bitti sıra ormanın dibine geldi
Bir İstanbul Valiliği eksikti! Koca araziyi satacaklar: Her yer bitti sıra ormanın dibine geldi