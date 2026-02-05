İstanbul trafiği kilit! Harita kırmızıya büründü

Megakent İstanbul'da haftanın dördüncü günü trafik kilitlendi. Gün boyu aralıklarla devam eden yağış, İstanbul trafiğini olumsuz etkiledi.

Mesai saati çıkışında İstanbul'un trafik haritası kırmızıya büründü.

İstanbul'da trafik kilitlendi: Okulların ilk gününde yoğunluk yüzde 85

İstanbul'un trafik durumunu canlı olarak yayınlayan İBB Trafik Yoğunluk Haritası'na göre yolların büyük bir bölümü kırmızıya boyandı.

İBB Trafik Yoğunluk Haritası (5Şubat 2026)

ARAÇLAR İLERLEMEKTE GÜÇLÜK ÇEKİYOR

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolunda, Yenibosna, Bakırköy, Cevizlibağ, Haliç Köprüsü, Çağlayan, Okmeydanı, Zincirlikuyu, Mecidiyeköy ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde araçlar ilerlemekte güçlük çekiyor.

TEM Otoyolu'nda ise Hasdal mevkisinde çift yönlü trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü girişinde başlayan trafik yoğunluğu Seyrantepe'ye kadar devam ediyor. Edirne istikametinde ise köprü çıkışından sonra başlayan trafik nedeniyle araçlar Kağıthane'ye kadar güçlükle ilerliyor.

KÖPRÜLER KİLİT

Otogar Hal Yolu ile sahil hattındaki Kennedy Caddesi'nde de trafik yoğunluğu gözleniyor.

Anadolu Yakası'nda, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Avrasya Tüneli girişlerinde ve bağlantı yollarında yaşanan yoğunluk nedeniyle harita kırmızı rengine büründü.

D-100 kara yolunda Göztepe ve Maltepe arasında her iki istikamette araçlar ağır seyrediyor.

TEM Otoyolu'nda Ankara istikametinde Ataşehir ile Sancaktepe arasında, Edirne istikametinde ise Tuzla ile Ataşehir arasında trafik yoğunluğu gözlemleniyor.

Sahil yolunda da Kartal ile Pendik arasında aralıklarla trafik yoğunluğu meydana geliyor.

Şile Otoyolu'nda da Çekmeköy ile Üsküdar arasında bazı bölgelerde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

METROBÜS, OTOBÜS DURAKLARI VE AKTARMA NOKTALARINDA YOLCU YOĞUNLUĞU

Yoğunluk nedeniyle metrobüslerde, otobüs duraklarında ve aktarma merkezlerinde de yolcu yoğunluğu oluştu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin CepTrafik uygulaması verilerine göre, kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 90'a kadar çıktı. Yoğunluk, Avrupa ve Anadolu Yakası'nda da yüzde 90 olarak ölçüldü.