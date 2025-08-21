Muğla'da yerleşim yerine yakın bölgede yangın

Yayınlanma:
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde çıkan orman yangını rüzgarın da etkisi ile kısa sürede büyüdü ve yerleşim yerine yaklaştı. Ekiplerin müdahalesi devam ediyor.

Aşırı sıcaklar ile beraber yurdun dört bir yanında çıkan orman yangınlarının ardı arkası kesilmiyor. bugün Bingöl'de çıkan yangının ardından bir orman yangını haberi de Muğla'dan geldi.

aa-20250821-38885959-38885957-muglada-ormanlik-alanda-yangin-cikti.jpg

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına ekipler tarafından müdahale ediliyor.

aa-20250821-38885959-38885956-muglada-ormanlik-alanda-yangin-cikti.jpg

RÜZGARIN ETKİSİ İLE KISA SÜREDE BÜYÜDÜ

Seydikemer ilçesi Kabaağaç Mahallesi'nde yerleşim yerleri yakınlarında ormanlık alanda çıkan yangın, bölgede etkili olan rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü.

aa-20250821-38885959-38885955-muglada-ormanlik-alanda-yangin-cikti.jpg

Yangını gören vatandaşların yetkililere ihbarı üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait hava araçlarıyla müdahale edilmeye başlandı. Çok sayıda arazöz ve itfaiye ekibi de karadan müdahale ediyor. Olay yerindeki ekipler, yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına almaya çalışıyor.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Bankalar taşıt kredisi faizlerini güncelledi: İşte 400 bin TL'nin geri ödeme miktarı
Bankalar taşıt kredisi faizlerini güncelledi: İşte 400 bin TL'nin geri ödeme miktarı
Bu rakamları bildi: 543 milyon TL kazandı
Bu rakamları bildi: 543 milyon TL kazandı
Fenerbahçe taraftarının beklediği müjdeli haber geldi
Fenerbahçe taraftarının beklediği müjdeli haber geldi
Faizsiz 90 bin TL kredi fırtınası: Bankalar kesenin ağzını açtı
Faizsiz 90 bin TL kredi fırtınası: Bankalar kesenin ağzını açtı
En düşük maaş 47 bin lira oldu: İkramiyeler de 48 günden 50 yevmiyeye çıkarıldı
En düşük maaş 47 bin lira oldu: İkramiyeler de 48 günden 50 yevmiyeye çıkarıldı
Aziz Yıldırım’ın olay yaratan bağışı ortaya çıktı
Türk sunucuya şok suçlama: 22 yıl boyunca haksız şekilde sosyal yardım almış
Türk sunucuya şok suçlama
22 yıl boyunca haksız şekilde sosyal yardım almış
Bakanlıktan petrol kararı: Resmi Gazete'de yayımlandı
Bakanlıktan petrol kararı: Resmi Gazete'de yayımlandı
17 Ağustos 1999 depreminde ne oldu?
17 Ağustos 1999 depreminde ne oldu?
Binlerce insanın hayatını kaybettiği '17 Ağustos Marmara Depremi'nin 'sesi' oluşturuldu
Türkiye
Mardin'de neler oluyor? Aynı gün 3 kadın evlerinde ölü bulundu
Mardin'de neler oluyor? Aynı gün 3 kadın evlerinde ölü bulundu
Tartıştığı arkadaşına vahşice saldırdı: Akran zorbalığı değil cinayete teşebbüs
Tartıştığı arkadaşına vahşice saldırdı: Akran zorbalığı değil cinayete teşebbüs
5 işçi bir odada, yemekler çöpte: TOKİ şantiyesinde yaşam savaşı
5 işçi bir odada, yemekler çöpte: TOKİ şantiyesinde yaşam savaşı