Muğla'da yerleşim yerine yakın bölgede yangın

Aşırı sıcaklar ile beraber yurdun dört bir yanında çıkan orman yangınlarının ardı arkası kesilmiyor. bugün Bingöl'de çıkan yangının ardından bir orman yangını haberi de Muğla'dan geldi.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına ekipler tarafından müdahale ediliyor.

RÜZGARIN ETKİSİ İLE KISA SÜREDE BÜYÜDÜ

Seydikemer ilçesi Kabaağaç Mahallesi'nde yerleşim yerleri yakınlarında ormanlık alanda çıkan yangın, bölgede etkili olan rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü.

Yangını gören vatandaşların yetkililere ihbarı üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait hava araçlarıyla müdahale edilmeye başlandı. Çok sayıda arazöz ve itfaiye ekibi de karadan müdahale ediyor. Olay yerindeki ekipler, yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına almaya çalışıyor.