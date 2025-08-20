Muğla'da tekne battı! 2 çocuk denizde kayboldu

Muğla'nın Milas ilçesinde 8 kişinin bulunduğu fiber teknenin batması sonucu 6 kişi kurtulurken, kayıp 2 çocuk için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Muğla'nın Milas ilçesinde Ören açıklarında içinde 8 kişinin bulunduğu "Demirhan" isimli fiber tekne henüz tespit edilemeyen bir nedenle battı.

Teknede bulunan 6 kişi yüzerek kayalıklara ulaşmayı başarırken 2 çocuk ise denizde kayboldu.

Kayıp 2 çocuk için havadan ve denizden arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Sahil güvenlik ekipleri ,1 helikopter, 3 bot ve 2 dalış timi ile havadan ve denizden çocukları arama- kurtarma çalışmaları devam ediyor.

VALİ AÇIKLAMA YAPTI

Muğla Valisi İdris Akbıyı, konuya ilişkin "Bunlardan 6'sı yüzerek kayalık alana ulaşmış. Kayıp olan 2 çocuk için arama çalışması başlattık. Bölgede Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı 3 bot, 1 helikopter, 2 dalış timi, 3 dalış personeli ile 1 İHA ve AFAD ekipleri arama çalışması yürütüyor. Kayalıklara ulaşan 6 kişiden 2 kadın ekipler tarafından kurtarılarak güvenli alana taşındı. Diğer 4 kişi de ekiplerimizce alınacak. Kayıp 2 çocuğun ise bulunması için çalışma yürütüyoruz." dedi.

Kaynak:AA, DHA

