Muğla’da iki mermer ocağı projesi durduruldu

Muğla'da iki mermer ocağı projesi durduruldu
Yayınlanma:
Muğla’nın Yatağan ve Menteşe ilçelerinde açılması planlanan iki mermer ocağı projesi, Muğla Orman Bölge Müdürlüğünün "çok sayıda ağacın kesileceği ve verimli orman alanına zarar vereceği" yönündeki olumsuz görüşü üzerine durduruldu.

Muğla’da orman alanlarına zarar vereceği gerekçesiyle iki mermer ocağı projesinin Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporları iptal edildi.

Yatağan’ın Çukuröz Mahallesi’nde MBY Maden AŞ tarafından planlanan, yıllık 810 bin ton mermer ve 729 bin ton pasa üretim kapasiteli mermer ocağı projesinin ÇED süreci, Muğla Orman Bölge Müdürlüğünün olumsuz görüşü üzerine sonlandırıldı. Müdürlük, proje alanının bir kısmının verimli ormanlarda kalması nedeniyle orman bütünlüğüne zarar vereceği ve ormancılık faaliyetlerini olumsuz etkileyeceğini belirtti.

Menteşe ilçesine bağlı Kozağaç Mahallesi’nde ise 4T Madencilik AŞ tarafından yapılması planlanan yıllık 810 bin ton kapasiteli mermer ocağı projesi için de ÇED inceleme ve değerlendirme süreci durduruldu. Orman Bölge Müdürlüğü, alanın verimli devlet ormanı içinde kaldığını, çok sayıda ağacın kesileceğini ve yerleşim yerine yakınlığı nedeniyle sosyal sorunlara yol açabileceğini rapor ederek projeye olumsuz görüş verdi.

Her iki proje için Muğla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce 23 Ağustos'ta yapılan duyuruda ÇED yönetmeliği gereğince süreçlerin durdurulduğu belirtildi.

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

