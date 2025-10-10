Müebbet mahkumu 3 gardiyanı bıçakladı

Yayınlanma:
Karatepe Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'nda sayım sırasında yaşanan olayda müebbet mahkumu 3 gardiyanı bıçakladı. Gardiyanlar olayda yaralanırken saldırının ucu kesilmiş meyve bıçağıyla gerçekleştirildiği öğrenildi.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki Karatepe Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'nda bir mahkum gardiyanlara saldırdı.

MÜEBBET MAHKUMU 3 GARDİYANI BIÇAKLADI

Çorlu Karatepe Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'nda önceki gün infaz koruma memurları sayım ve üst araması yapıldı.

Üst araması sırasında müebbet hapis cezasına çarptırılan bir hükümlü, kolunun arasına sakladığı yönetmelik çerçevesinde ucu kesilerek kendisine verilen meyve bıçağını çıkarıp, memurları saldırdı. Saldırıda 3 memur yaralanırken, saldırgan diğer görevliler tarafından etkisiz hale getirildi.

Yaralı memurlar, ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yüz kısmına aldığı bıçak darbesiyle yaralanan 1 memur ameliyat edildi.

BAŞSAVCI ZİYARET ETTİ

Çorlu Cumhuriyet Başsavcısı Bilgehan Yücel ve cezaevi savcıları, saldırının ardından hastaneye giderek yaralı memurlar hakkında bilgi aldı. Yüzünden yaralanan memurun başarılı bir ameliyat geçirdiği, diğer memurlarının da durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

