MSB skandal görüntüler hakkında 5 gün sonra açıklama yaptı

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "30 Ağustos töreninde askerlerin arandığı iddiaları ve eski dava konusu görüntülerin tekrar gündeme getirilmesi suretiyle yapılan algı operasyonları sadece ordumuzu değil, aynı zamanda devletimizin güvenliğini ve milletimizin birliğini hedef almaktadır." denildi.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103. yılı kapsamında ilk resmi kutlama töreni Anıtkabir’de düzenlendi. Törene Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile devlet protokolü katıldı. Ziyaret öncesi Anıtkabir ve çevresinde olağanüstü güvenlik önlemleri alındı.

ASKERLER ÜST ARAMASINDAN GEÇİRİLDİ

Törene katılmak üzere gelen subay ve astsubaylar dört ayrı güvenlik noktasından geçerek törene giriş yaptı. Anıtkabir’in 5 numaralı giriş kapısına yaklaşık 200 metre mesafede kurulan ilk bariyerde, törene katılacak askerlerin isimleri Cumhurbaşkanlığı koruma ekiplerinin gözetiminde polislerce tek tek kontrol edildi. Listede ismi bulunmayan askerler ile eş ve çocuklarının girişine izin verilmedi.

Askerler, isimleri kontrol edildikten sonra ikinci bir noktada üst aramasından geçirildi ve nizamiye kontrol noktasındaki son kontrollerin ardından tören alanına yönlendirildi. Güvenlik uygulamaları önceki yıllara kıyasla daha sıkı tutulurken, Anıtkabir’e çıkan caddeler ve kampüs içine çok sayıda polis bariyeri kuruldu. Öte yandan, askerlerin aileleri bu senede törene alınmazken, Anıtkabir’e gelen bazı AKP’li vatandaşlar Erdoğan lehine slogan attı.

MSB'DEN 5 GÜN SONRA AÇIKLAMA

Tören sonrası sosyal medyada ve bazı basın yayın organlarında, askerlerin arandığı görüntüler üzerinden tartışmalar yaşandı. Milli Savunma Bakanlığı, 30 Ağustos’ta askerlerin arandığı görüntülere ilişkin beş gün sonra açıklama yaptı.

Bakanlık açıklamasında, "Basında ve sosyal medyada; Cumhuriyetimizin kurucusu, Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebedî istirahatgâhı olan Anıtkabir’de düzenlenen törende yapay zekâ ürünü fotoğraflarla generallerin arandığı ve aileleriyle birlikte gelen askeri personelin içeri alınmadığı iddiaları, Türk Silahlı Kuvvetlerimize yönelik itibarsızlaştırma ve sistematik bir dezenformasyon çabasıdır” ifadelerine yer verdi.

Açıklamada ayrıca, "Türk Silahlı Kuvvetlerimize yönelik gerçek olmayan veya yıllar önce dava konusu olmuş konuların tekrar gündeme getirilmesi suretiyle yapılan algı operasyonları sadece ordumuzu değil, devletimizin güvenliğini ve milletimizin birliğini hedef almaktadır. Sosyal medya her geçen gün kirlenmekte ve tehlikeli bir hâl almaktadır. Halkımız sosyal medya üzerinden yapılan veya yapılmaya çalışılan algı oyunlarına karşı dikkatli ve ihtiyatlı olmalıdır" denildi.

