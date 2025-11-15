Motosikletten düşünce tabana kuvvet kaçtılar: İlginç anlar kamerada

Yayınlanma:
Mersin'in Tarsus ilçesinde motosikletten düşerek kazaya neden olan sürücü ve arkadaşı olay yerinden koşarak kaçtı.

Mersin Tarsus'ta sürücü ile beraberindeki arkadaşının hareket halindeki motosiklet kazaya neden oldu. Kazanın ardından sürücü ve arkadaşı arkalarına bakmadan olay yerinden kaçtı.

MOTOSİKLETTEN DÜŞEREK KAZAYA YOL AÇTILAR

Gece saatlerinde Barbaros Mahallesi 609 Sokak'ta kimliği henüz saptanamayan sürücü ile beraberindeki arkadaşı, hareket halindeki motosikletten düştü.

Motosiklet ise karşı yönden gelen başka bir motosiklete çarptı.

motosikletten-dustukten-sonra-yaya-olara-1016798-301667.jpg

Canına tak eden esnaf hırsızı sopayla kovaladı: O anlar kameradaCanına tak eden esnaf hırsızı sopayla kovaladı: O anlar kamerada

SÜRÜCÜ VE ARKADAŞI TABANA KUVVET KAÇTI

Kazanın ardından sürücü ile arkadaşı ara sokaklara girerek kaçtı. Kaza ise güvenlik kamerasına yansıdı.

motosikletten-dustukten-sonra-yaya-olara-1016795-301667.jpg

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak:DHA

En düşük emekli maaşı kaç lira olacak? SSK, BAĞ-KUR ve memur maaşlarına yapılacak zam ortaya çıktı
Epstein pisliği saçıldıkça saçılıyor: Dosyada adı geçen Trump'tan şok iddia!
Yeni nesil benzinli motor geliyor: Bu motor benzin içmiyor yalnızca yudumluyor
 %15 daha az yakıtla aynı güç
Yeni nesil benzinli motor geliyor: Bu motor benzin içmiyor yalnızca yudumluyor
90 yıldır yollarda: Dünyanın en uzun süredir üretilen otomobili zamana direniyor
1935’ten 2026’ya
90 yıldır yollarda: Dünyanın en uzun süredir üretilen otomobili zamana direniyor
Uzman isim "Türkiye tarihinde benzeri yok" diyerek uyardı: 7 büyüklüğünde deprem üretebilir
Meteoroloji il il açıkladı: Kuvvetli yağış için tarih verip uyardı
Galatasaray Fenerbahçe gider Mersin'e Beşiktaş gider tersine
Yarın başlıyor: Uymayanlara 5 bin 856 lira ceza kesilecek
Yarın başlıyor: Uymayanlara 5 bin 856 lira ceza kesilecek
Bu akşam etkili olacak! Bakanlıktan 6 il için sarı kodlu uyarı
Ayda 43 bin lira geliri olana Avrupa ülkesi oturma izni veriyor: 5 yıl sonra da vatandaş yapacak
Ayda 43 bin lira geliri olana Avrupa ülkesi oturma izni veriyor: 5 yıl sonra da vatandaş yapacak
Türkiye
AKP'li Ayaydın'a özel kıyak Danıştay'dan döndü: Cumhurbaşkanlığı kararnamesi iptal edildi
AKP'li Ayaydın'a özel kıyak Danıştay'dan döndü: Cumhurbaşkanlığı kararnamesi iptal edildi
Ahmet Ercan'dan büyük İstanbul depremi uyarısı: 2 kritik ilçeyi açıkladı
Ahmet Ercan'dan büyük İstanbul depremi uyarısı: 2 kritik ilçeyi açıkladı
Özgür Özel KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile görüştü
Özgür Özel KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile görüştü