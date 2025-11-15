Motosikletten düşünce tabana kuvvet kaçtılar: İlginç anlar kamerada
Yayınlanma:
Mersin'in Tarsus ilçesinde motosikletten düşerek kazaya neden olan sürücü ve arkadaşı olay yerinden koşarak kaçtı.
Mersin Tarsus'ta sürücü ile beraberindeki arkadaşının hareket halindeki motosiklet kazaya neden oldu. Kazanın ardından sürücü ve arkadaşı arkalarına bakmadan olay yerinden kaçtı.
MOTOSİKLETTEN DÜŞEREK KAZAYA YOL AÇTILAR
Gece saatlerinde Barbaros Mahallesi 609 Sokak'ta kimliği henüz saptanamayan sürücü ile beraberindeki arkadaşı, hareket halindeki motosikletten düştü.
Motosiklet ise karşı yönden gelen başka bir motosiklete çarptı.
SÜRÜCÜ VE ARKADAŞI TABANA KUVVET KAÇTI
Kazanın ardından sürücü ile arkadaşı ara sokaklara girerek kaçtı. Kaza ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak:DHA
