Motosikletli çete iş yerini basmıştı: 2 şüpheli tutuklandı

Motosikletli çete iş yerini basmıştı: 2 şüpheli tutuklandı
Yayınlanma:
Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bir iş yerine motosikletle gelerek silahlı saldırı düzenleyen 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde, 3 Ekim günü saat 02.30 sıralarında meydana gelen olayda, edinilen bilgilere göre bir iş yerine, motosikletle gelen kasklı 2 şüpheliden biri, iş yerine tabanca ile 6 el ateş açtı. Saldırganlar, ardından geldikleri motosikletle olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri soruşturma başlattı.

motosikletle-gelip-is-yerine-silahli-sal-959228-284845.jpg

2'Sİ SALDIRGAN 3 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Soruşturma kapsamında güvenlik kameralarını inceleyen, ardından fiziki takip yapan polis, saldırıyı gerçekleştiren 2 şüpheli ile onlara yardım ettiği tespit edilen bir şüpheliyi gözaltına aldı. Olayda kullanılan motosiklet de ele geçirildi.

motosikletle-gelip-is-yerine-silahli-sal-959233-284845.jpg

2'Sİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 2'si, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

'Baba' üçlemesinin yıldızı hayatını kaybetti
'Baba' üçlemesinin yıldızı hayatını kaybetti
İstanbul–Atina arası 4 saat olacak: Avrupa tarihinin en büyük ulaşım projesi
İstanbul–Atina arası 4 saat olacak: Avrupa tarihinin en büyük ulaşım projesi
Fenerbahçeli futbolcular hayal kırıklığı yaşadı: Yönetime olay tepki
Türk hakem hazırlık maçında Ürdün'ü karıştırdı: Skandal hareket
Emekli maaşından kaç para eksildiğini açıkladı: Asgari ücretlinin vay haline
Beklenen oldu! Meteoroloji 'İstanbul'un dibinde başlayıp yayılacak' dedi
Meteoroloji'den 6 il için kırmızı alarm: Kuvvetli yağış ve sel için saat verildi
Hükümet 3 günlük resmi tatil kararı aldı
Hükümet 3 günlük resmi tatil kararı aldı
Sigaraya yeni zam yolda! Tarih vererek açıkladı
Sigaraya yeni zam yolda! Tarih vererek açıkladı
Merkez Bankası'ndan tarihi karar: Öyle bir para basıldı ki bir simit için 2 bin adet lazım
Türkiye
YÖK Başkanı: Türk ve Arap üniversiteleri arasındaki iş birliğini ileri taşımak istiyoruz
YÖK Başkanı: Türk ve Arap üniversiteleri arasındaki iş birliğini ileri taşımak istiyoruz
Yavru ayı çıktığı ağaçta mahsur kaldı
Yavru ayı çıktığı ağaçta mahsur kaldı