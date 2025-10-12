Motosikletli çete iş yerini basmıştı: 2 şüpheli tutuklandı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde, 3 Ekim günü saat 02.30 sıralarında meydana gelen olayda, edinilen bilgilere göre bir iş yerine, motosikletle gelen kasklı 2 şüpheliden biri, iş yerine tabanca ile 6 el ateş açtı. Saldırganlar, ardından geldikleri motosikletle olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri soruşturma başlattı.

2'Sİ SALDIRGAN 3 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Soruşturma kapsamında güvenlik kameralarını inceleyen, ardından fiziki takip yapan polis, saldırıyı gerçekleştiren 2 şüpheli ile onlara yardım ettiği tespit edilen bir şüpheliyi gözaltına aldı. Olayda kullanılan motosiklet de ele geçirildi.

2'Sİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 2'si, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.