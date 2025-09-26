Motosikletleri çalıp suç örgütlerine satıyorlardı: 23 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul’da park halindeki motosikletleri çaldıkları tespit edilen 23 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerle birlikte ele geçirilen 42 motosiklet, sahiplerine teslim edildi.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen soruşturma kapsamında, şüphelilerin motosikletleri çaldıkları anlara ilişkin güvenlik kamera görüntülerine ulaşıldı. İncelemeler sonucu kimlikleri belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

Esenyurt, Küçükçekmece, Arnavutköy ve Gaziosmanpaşa ilçelerindeki adreslere eş zamanlı yapılan baskınlarda 23 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 12’sinin yaşının küçük olduğu belirlendi.

Polis ekiplerinin çalışmaları, çalınan motosikletlerin yeni nesil suç örgütlerine satılmasının planlandığını ortaya çıkardı. Bu motosikletlerin yaralama, iş yeri kurşunlama, silahla tehdit ve uyuşturucu ticareti gibi suçlarda kullanılmasının hedeflendiği belirlendi.

"BU BİZİM EKMEK TEKNEMİZ"

Operasyon kapsamında bulunan 42 motosiklet sahiplerine teslim edildi. Motosikletini teslim alan mağdurlardan Muhammet Büyükakman, “Pazar sabahı işe gitmek için motorun başına gittiğimde yerinde olmadığını fark ettim. Bir gün sonra bulundu. Bu bizim ekmek teknemiz. Çoluğumuzun çocuğumuzun masrafı bununla çıkıyor” dedi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.