Motosiklet sürücüsü metrelerce savruldu: Dehşet anları kamerada
Bursa'nın Yenişehir ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpıştığı feci bir kaza meydana geldi.
Saat 18.30 sıralarında Atatürk Caddesi'nde meydana gelen kazada 25 yaşındaki H.S.'nin kullandığı plakasız motosiklet ile karşı yönden gelen S.D.'nin kullandığı 16 ADV 498 plakalı otomobille çarpıştı.
METRELERCE YÜKSEĞE SAVRULDU
Motosiklet sürücüsü çarpışmanın etkisiyle metrelerce yükseğe savrulduktan sonra yere düştü.
Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri ağır yaralanan motosiklet sürücüne ilk müdahaleyi yaptıktan sonra H.S., ambulansla Yenişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR
Hastanede tedaviye alınan yaralının hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.
Otomobil sürücüsü S.D., polis ekiplerince gözaltına alınırken, kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.