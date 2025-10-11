Motosiklet sürücüsü feci kazada hayatını kaybetti

Motosiklet sürücüsü feci kazada hayatını kaybetti
Yayınlanma:
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kaza sonucu 1 kişi yaşamını yitirirken, 1 kişi ise yaralandı.

Muğla'nın Seydikemer ilçesi Ceylan Mahallesi Karabel mevkisinde saat 12.00 sıralarında meydana gelen kazada, edinilen bilgilere göre Mustafa Yel (31) idaresindeki 34 KPP 834 plakalı otomobil, Kasım Gürkan (34) yönetimindeki 07 CAJ 274 plakalı motosikletle çarpıştı.

otomobil-ile-motosiklet-carpisti-1-olu-958972-284759.jpg

MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ

Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Kasım Gürkan, ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahelesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan Gürkan, ardından ambulansla Seydikemer Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Karabük'te otomobil kırmızı ışıkta duran motosiklete çarptıKarabük'te otomobil kırmızı ışıkta duran motosiklete çarptı

Gürkan, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Fenerbahçeli futbolcular hayal kırıklığı yaşadı: Yönetime olay tepki
Türk hakem hazırlık maçında Ürdün'ü karıştırdı: Skandal hareket
Emekli maaşından kaç para eksildiğini açıkladı: Asgari ücretlinin vay haline
Beklenen oldu! Meteoroloji 'İstanbul'un dibinde başlayıp yayılacak' dedi
Meteoroloji'den 6 il için kırmızı alarm: Kuvvetli yağış ve sel için saat verildi
Hükümet 3 günlük resmi tatil kararı aldı
Hükümet 3 günlük resmi tatil kararı aldı
Sigaraya yeni zam yolda! Tarih vererek açıkladı
Sigaraya yeni zam yolda! Tarih vererek açıkladı
Merkez Bankası'ndan tarihi karar: Öyle bir para basıldı ki bir simit için 2 bin adet lazım
Fenerbahçe'de Aykut Kocaman kararı: Sadettin Saran'ın fikrini değiştirdiler
İstanbul'un bu ilçelerinde yaşayanlar karanlıkta kalabilir: BEDAŞ 'o mahalleleri' uyardı
Türkiye
Çanakkale'de can pazarı: Batan teknedeki 2 kişi öldü
Çanakkale'de can pazarı: Batan teknedeki 2 kişi öldü
Çocuk tesliminde silah konuştu: Tabancayla vurdu
Çocuk tesliminde silah konuştu