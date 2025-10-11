Motosiklet sürücüsü feci kazada hayatını kaybetti

Muğla'nın Seydikemer ilçesi Ceylan Mahallesi Karabel mevkisinde saat 12.00 sıralarında meydana gelen kazada, edinilen bilgilere göre Mustafa Yel (31) idaresindeki 34 KPP 834 plakalı otomobil, Kasım Gürkan (34) yönetimindeki 07 CAJ 274 plakalı motosikletle çarpıştı.

MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ

Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Kasım Gürkan, ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahelesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan Gürkan, ardından ambulansla Seydikemer Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Gürkan, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.