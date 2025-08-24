MKE'nin eski başkanı casusluk iddiasıyla gözaltına alındı

MKE'nin eski başkanı casusluk iddiasıyla gözaltına alındı
Makine ve Kimya Endüstrisi’nin eski Yönetim Kurulu Başkanı Avukat İsmet Sayhan, kurumun suç duyurusu üzerine gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmada Sayhan’a "suç örgütüne üye olmak" ve "casusluk" suçlamaları yöneltildi.

Makine ve Kimya Endüstrisi'nin eski Yönetim Kurulu Başkanı Avukat İsmet Sayhan, Makine ve Kimya Endüstrisi tarafından yapılan suç duyurusu üzerine gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada Avukat İsmet Sayhan'a "suç örgütüne üye olmak" ve "casusluk" suçlamaları yöneltildi. Evinde ve avukatlık ofisinde aramalar gerçekleştirilen Avukat İsmet Sayhan, sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Cumhur İttifakı'nda gerilim tırmanıyor: Hedefte MHP'ye yakın avukat var!Cumhur İttifakı'nda gerilim tırmanıyor: Hedefte MHP'ye yakın avukat var!

ASKERİ SÖZLEŞMELERİ WHATSAPP ÜZERİNDEN PAYLAŞMIŞTI

Makine ve Kimya Endüstrisi'nin bütün süreçlerine hâkim olan eski yönetim kurulu başkanı Avukat İsmet Sayhan, Makine ve Kimya Endüstrisi'nin şikâyeti üzerine kamu ihalelerinden men edilen ASSAN adlı şirkette avukat olarak görev yapmaya başlamıştı. Avukat İsmet Sayhan, ASSAN Yönetim Kurulu Başkanı ile yaptığı yazışmanın ekran görüntüsünü yanlışlıkla WhatsApp durumunda paylaşmış, kısa süre içinde fark ederek bu paylaşımı silmişti.

mke-1.jpg

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

