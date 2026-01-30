Miras için aracına bomba koyan oğlunun tahliyesini istedi

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde mirasından pay almak için 3 arkadaşının da yardımıyla babası Mehmet E.’nin aracına bomba koyarak öldürmeye çalışmaktan yargılanan Polat E. ve ona yardım eden arkadaşlarının yargılandığı davanın duruşması bugün görüldü.

Baba Mehmet E., “Benim oğlumun kesinlikle beni öldürmek gibi bir kastı veya teşebbüsü yoktur.” diyerek tahliye edilmesini istedi.

MİRASTAN PAY ALMAK İÇİN PLAN YAPTI

Olay, 30 Haziran 2024’te Mazıdağı ilçesi Karşıyaka Mahallesi’nde yaşandı.

İddiaya göre, ağabeyi R.E.’nin kendisine kötü davrandığı gerekçesiyle nefret beslediği belirtilen Polat E., arkadaşı Abas A. ile birlikte babası Mehmet E.’yi öldürüp mirastan pay almak amacıyla plan yaptı.

Berkant K. tarafından hazırlanan bomba düzeneği, Baran A. tarafından Mehmet E.’nin aracına yerleştirildi.

POŞETTEN ŞÜPHELENEN BABA, METRUK BİNAYA BIRAKTI

Baba Mehmet E. ise poşetten şüphelenerek düzeneği fark etti ve içinde ne olduğunu bilmeden bombayı metruk bir binaya bıraktı.

Berkant K. ise daha sonra uzaktan kumandayla düzeneği patlatmaya çalıştı.

Ancak bomba, Mehmet E. evine girmek üzereyken patladı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Patlama sonrası başlatılan soruşturmada Polat E. ile arkadaşları Abas A., Baran A. ve Berkant K. gözaltına alınarak tutuklandı.

Olayın ardından Mardin 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.

İddianamede sanıklar hakkında, ‘Kasten öldürmeye teşebbüs’ ve ‘Tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi’ suçlarından 18 yıldan 29’ar yıla kadar hapis cezası istendi.

DAVADA 3’ÜNCÜ DURUŞMA

Davanın 3’üncü duruşması, bugün 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Duruşmada tutuklu Polat E. ile Baran A. salonda hazır bulunurken, Abas A. ve Berkant K. ise tutuklu bulundukları cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden duruşmaya katıldı.

Duruşmada baba Mehmet E. de yer aldı. Duruşmada iddia makamı mütalaasını okuyup sanıkların cezalandırılmasını talep ederken, sanıklar ise suçlamaları reddederek tahliyelerini istedi.

Sanık avukatlarının savunma yapabilmeleri için ek süre talep ettiği duruşmada mahkeme, sanıkların tutukluluk hâllerinin devamına karar vererek duruşmayı 6 Mayıs’a erteledi.

"BABASINI KORKUTMA MAKSADIYLA..."

Adliye çıkışında gazetecilere açıklamalarda bulunan Polat E.’nin avukatı Özlem Dündar, olayın iddia makamının mütalaasında yansıtıldığı gibi olmadığını iddia etti.

Dündar, yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

“Maalesef ki olay, ‘Mala zarar verme’ şeklinde başlayıp ‘Adam öldürmeye teşebbüs’ durumuna kadar gelmiş durumda. Fakat dosyanın içeriği aslında az önce anlatıldığı gibi mahkemede yaşandığı gibi değil. Olay, babaya kızgın olan bir çocuğun sadece babasının aracına zarar verip babasına ders vermek amacıyla başlamış. Maalesef ki bahse konu patlayıcı maddenin ‘Adam öldürme’ niteliğinde olması yüzünden, şu anda müvekkil ‘Adam öldürmeye teşebbüs’ suçundan yargılanmakta ve netice itibarıyla ailesi olduğu için birinci derece yakın olması sebebiyle de nitelikli hale girmektedir. Şu anda korkutma maksadıyla zarar vermek istediği babasını, maalesef öldürmeye teşebbüsle yargılanmaktadır. Bu yüzden biz bu mütalaayı kabul etmiyoruz. Daha önce de basına yansıyan şekliyle de asla kabul etmiyoruz. Müvekkilin hiçbir şekilde babasını öldürme kastı söz konusu bile değildir. Babasını korkutma maksadıyla yapmış olduğu eylemin neticesinin cezası bu şekilde olmamalıdır. Bu yüzden biz adalet istiyoruz. Hiçbir şekilde bu mütalaayı kabul etmiyoruz. 6 Mayıs'ta karar verilecektir. Bu şekilde karar verilirse ciddi anlamda mağduriyet söz konusu olacaktır ve hukuki bir karar olmayacaktır. Biz bu kararın hiçbir şekilde olmasını istemiyoruz. Müvekkilin sadece mala zarar vermekten yargılanması gerekirken adam öldürmeye teşebbüsten ve nitelikli haliyle yargılanması müvekkili ve şu anda karısı, annesi, babası, tüm herkes kesinlikle bu kişinin çocuklarının böyle bir eylem yapmadığını zaten belirtiyor. Çocuklarını en iyi onlar tanıyorlar. Bu sebeple mağduriyet çok fazla olacak. Bunu istemiyoruz. Müvekkilin beraat etmesini talep ediyoruz mahkemeden. Umarım mahkemeden de adil bir karar çıkacaktır”

"KORKUTMAK İÇİN YERLEŞTİRMİŞLER"

Sanık Polat E.’nin babası Mehmet E. ise oğlundan şikayetçi olmadığını ve tahliyesini istediğini söyledi. Baba Mehmet E.’nin açıklaması şu şekilde: