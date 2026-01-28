Gaziosmanpaşa'da aynı binaya ikinci bombalı saldırı

Olay, akşam saat 18.30 sıralarında Bağlarbaşı Mahallesi’nde meydana geldi. Görgü tanıklarının iddiasına göre, kimliği belirsiz üç şüpheli, çakmak gazı tüpü kullanılarak hazırlanan patlayıcıyı bir apartmanın önüne bırakıp kaçtı. Olay yeri inceleme ekipleri, patlayıcının etkisini artırmak amacıyla içine vida ve çeşitli metal parçaları yerleştirildiğini tespit etti.

HEDEFTE ESKİ HÜKÜMLÜ MÜ VAR?

Polis ekiplerinin yürüttüğü derinlemesine incelemede, saldırının hedefiyle ilgili önemli bir detay gün yüzüne çıktı. Patlayıcıların, geçtiğimiz Eylül ayında cezaevinden tahliye olan Batuhan K. isimli şahsın yaşadığı dairenin tam önüne bırakıldığı belirlendi.

EKİM AYINDA DA SALDIRI DÜZENLENMİŞ

Saldırıya uğrayan apartmanın yabancısı olmadığı bu durumun, 16 Ekim 2025 tarihinde de yaşandığı öğrenildi. Her iki saldırının da aynı daireyi hedef alması, olayın kişisel bir husumetten kaynaklanabileceği ihtimalini güçlendirdi. Güvenlik kameralarını incelemeye alan emniyet güçleri, kaçan üç şüphelinin kimliğini belirlemek ve yakalamak için geniş çaplı bir operasyon yürütüyor.