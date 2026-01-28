Gaziosmanpaşa'da aynı binaya ikinci bombalı saldırı

Gaziosmanpaşa'da aynı binaya ikinci bombalı saldırı
Yayınlanma:
İstanbul Gaziosmanpaşa’da bir binanın önüne bırakılan el yapımı patlayıcı (EYP), büyük bir gürültüyle infilak etti. Şans eseri ölen ya da yaralananın olmadığı olayda, çevredeki bir araç ve dairede maddi hasar meydana gelirken; aynı binanın birkaç ay önce de benzer bir saldırıya uğradığı ortaya çıktı.

Olay, akşam saat 18.30 sıralarında Bağlarbaşı Mahallesi’nde meydana geldi. Görgü tanıklarının iddiasına göre, kimliği belirsiz üç şüpheli, çakmak gazı tüpü kullanılarak hazırlanan patlayıcıyı bir apartmanın önüne bırakıp kaçtı. Olay yeri inceleme ekipleri, patlayıcının etkisini artırmak amacıyla içine vida ve çeşitli metal parçaları yerleştirildiğini tespit etti.

HEDEFTE ESKİ HÜKÜMLÜ MÜ VAR?

Polis ekiplerinin yürüttüğü derinlemesine incelemede, saldırının hedefiyle ilgili önemli bir detay gün yüzüne çıktı. Patlayıcıların, geçtiğimiz Eylül ayında cezaevinden tahliye olan Batuhan K. isimli şahsın yaşadığı dairenin tam önüne bırakıldığı belirlendi.

10 yıl önce işlenen kadın cinayetinde sır perdesi kalktı! Başka bir kadını daha öldürdüğü için cezaevindeymiş10 yıl önce işlenen kadın cinayetinde sır perdesi kalktı! Başka bir kadını daha öldürdüğü için cezaevindeymiş

EKİM AYINDA DA SALDIRI DÜZENLENMİŞ

Saldırıya uğrayan apartmanın yabancısı olmadığı bu durumun, 16 Ekim 2025 tarihinde de yaşandığı öğrenildi. Her iki saldırının da aynı daireyi hedef alması, olayın kişisel bir husumetten kaynaklanabileceği ihtimalini güçlendirdi. Güvenlik kameralarını incelemeye alan emniyet güçleri, kaçan üç şüphelinin kimliğini belirlemek ve yakalamak için geniş çaplı bir operasyon yürütüyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Yasa değişiyor! MASAK saniyeler içinde banka hesaplarını dondurabilecek
Ünlü ekonomist uyardı:
Yeni düzenlemeyle bankadaki paranız tehlikede
Filenin Sultanları'na müjdeyi federasyon verdi
Filenin Sultanları'na müjdeyi federasyon verdi
Ufuktaki lapa lapa kar adım adım yaklaştı! Meteoroloji 12 ili kar, fırtına ve yağmura karşı uyardı
Lojistik devi 30 bin çalışanla yollarını ayıracak
Google’ın 'Mikrodalga' mülakat sorusu sosyal medyada gündemde
Google’ın 'Mikrodalga' mülakat sorusu sosyal medyada gündemde
En düşük maaş 57 bin lira oldu: Üstüne bayram ikramiyesi de eklendi
En düşük maaş 57 bin lira oldu: Üstüne bayram ikramiyesi de eklendi
8 bin liradan 3 bin 500 liraya düştü: Kasa kasa aldılar
8 bin liradan 3 bin 500 liraya düştü: Kasa kasa aldılar
İki banka anlaşmıştı bir banka daha katıldı: Komisyonu kaldırdılar
İki banka anlaşmıştı bir banka daha katıldı: Komisyonu kaldırdılar
Stilin sessiz dili: Gardırobunuz karakterinizi nasıl ele verir?
MTV ödemesi için son gün yaklaştı: Hangi araç için ne kadar MTV ödenecek?
MTV ödemesi için son gün yaklaştı: Hangi araç için ne kadar MTV ödenecek?
Türkiye
İstanbul'un göbeğinde Çinli turiste hanutçu saldırısı
İstanbul'un göbeğinde Çinli turiste hanutçu saldırısı
Sakarya'da at kesen 2 kişi fotokapanla yakalandı
Sakarya'da at kesen 2 kişi fotokapanla yakalandı
Uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında yeni gelişme: 33 kişi itirafçı olmak için dilekçe verdi!
Uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında yeni gelişme: 33 kişi itirafçı olmak için dilekçe verdi!