10 yıl önce işlenen kadın cinayetinde sır perdesi kalktı! Başka bir kadını daha öldürdüğü için cezaevindeymiş

10 yıl önce işlenen kadın cinayetinde sır perdesi kalktı! Başka bir kadını daha öldürdüğü için cezaevindeymiş
Yayınlanma:
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Antalya’da 10 yıl önce işlenen kadın cinayetinin aydınlatıldığı açıkladı. Yerlikaya, 29 Şubat 2016’da öldürülen S.K. isimli kadının katilinin, K.K.D. isimli kadını öldürdüğü için cezaevinde tutuklu bulunan M.K. olduğunun tespit edildiğini ifade etti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Antalya Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, 10 yıl önce işlenen bir kadın cinayetinin failinin ortaya çıkarıldığını açıkladı. Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Antalya'da 29 Şubat 2016 tarihinde öldürülen S.K. isimli kadının faillerinin yakalanmasına ilişkin Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında dosya ile ilgili detaylı ve teknolojik çalışmaların tekrar ele alındığını ifade etti.

Sevgilisini satırla öldüren kadından 'pes' dedirten savunma: Amacım korkutmaktıSevgilisini satırla öldüren kadından 'pes' dedirten savunma: Amacım korkutmaktı

İKİ KADIN CİNAYETİ ARASINDA BENZERLİKLER TESPİT EDİLDİ!

Polis ekipleri, olayı gerçekleştiren şüphelinin daha önceden benzer olaylara karışmış olabileceğini değerlendirilerek arşiv çalışmasına başlarken 14 Haziran 2019 tarihinde Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde öldürülen K.K.D. isimli kadın ile 2016 yılında öldürülen S.K.’nin cinayeti arasında benzerlikler tespit edildi. K.K.D. cinayetinin şüphelisi olarak tutuklanan M.K.'nin 2016 yılında işlenen cinayetin de faili olabileceği üzerinde duruldu.

antalyada-10-yil-onceki-faili-mechul-ka-1137798-337792.jpg

CİNAYET AYDINLATILDI!

Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından, cezaevinde bulunan M.K.’den 25 Kasım 2025 tarihinde kan örneği alındı ve 2016 yılında öldürülen S.K.'den elde edilen biyolojik bulgularla karşılaştırmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Kadınlar katledilen Durdona için tek ses oldu! "Kadın cinayetleri politiktir"Kadınlar katledilen Durdona için tek ses oldu! "Kadın cinayetleri politiktir"

22 Ocak 2026 tarihinde İzmir Adli Tıp Kurumu’ndan gelen cevaba göre, 2016 yılında öldürülen S.K.’den daha önce elde edilen örneklerden çıkartılan DNA profili ile şüpheli M.K.'den alınan kan örneğinden çıkartılan DNA profilinin uyumluluk gösterdiği tespit edildi. S.K.’nin katilinin de M.K. olduğu belirlendi.

“İKİ KADINI ÖLDÜREN VİCDANSIZ POLİSİMİZDEN KAÇAMADI”

Bakan Yerlikaya, olaya ilişkin açıklamasında, "Valimizi, Cumhuriyet Başsavcılığımızı, Emniyet Müdürümüzü, Cinayet Büromuzu ve polisimizi yürekten tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. 2 kadını öldüren vicdansız, polisimizden kaçamadı. Hiçbir suçun cezasız kalmaması için özel ekiplerimiz ile geriye dönük faili meçhul cinayetleri aydınlatmak üzere gece-gündüz mücadelemize devam ediyoruz" sözlerini sarf etti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Yasa değişiyor! MASAK saniyeler içinde banka hesaplarını dondurabilecek
Ünlü ekonomist uyardı:
Yeni düzenlemeyle bankadaki paranız tehlikede
Filenin Sultanları'na müjdeyi federasyon verdi
Filenin Sultanları'na müjdeyi federasyon verdi
Ufuktaki lapa lapa kar adım adım yaklaştı! Meteoroloji 12 ili kar, fırtına ve yağmura karşı uyardı
Lojistik devi 30 bin çalışanla yollarını ayıracak
Google’ın 'Mikrodalga' mülakat sorusu sosyal medyada gündemde
Google’ın 'Mikrodalga' mülakat sorusu sosyal medyada gündemde
En düşük maaş 57 bin lira oldu: Üstüne bayram ikramiyesi de eklendi
En düşük maaş 57 bin lira oldu: Üstüne bayram ikramiyesi de eklendi
8 bin liradan 3 bin 500 liraya düştü: Kasa kasa aldılar
8 bin liradan 3 bin 500 liraya düştü: Kasa kasa aldılar
İki banka anlaşmıştı bir banka daha katıldı: Komisyonu kaldırdılar
İki banka anlaşmıştı bir banka daha katıldı: Komisyonu kaldırdılar
Stilin sessiz dili: Gardırobunuz karakterinizi nasıl ele verir?
MTV ödemesi için son gün yaklaştı: Hangi araç için ne kadar MTV ödenecek?
MTV ödemesi için son gün yaklaştı: Hangi araç için ne kadar MTV ödenecek?
Türkiye
İstanbul'un göbeğinde Çinli turiste hanutçu saldırısı
İstanbul'un göbeğinde Çinli turiste hanutçu saldırısı
Sakarya'da at kesen 2 kişi fotokapanla yakalandı
Sakarya'da at kesen 2 kişi fotokapanla yakalandı
Uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında yeni gelişme: 33 kişi itirafçı olmak için dilekçe verdi!
Uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında yeni gelişme: 33 kişi itirafçı olmak için dilekçe verdi!