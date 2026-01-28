10 yıl önce işlenen kadın cinayetinde sır perdesi kalktı! Başka bir kadını daha öldürdüğü için cezaevindeymiş

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Antalya Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, 10 yıl önce işlenen bir kadın cinayetinin failinin ortaya çıkarıldığını açıkladı. Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Antalya'da 29 Şubat 2016 tarihinde öldürülen S.K. isimli kadının faillerinin yakalanmasına ilişkin Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında dosya ile ilgili detaylı ve teknolojik çalışmaların tekrar ele alındığını ifade etti.

İKİ KADIN CİNAYETİ ARASINDA BENZERLİKLER TESPİT EDİLDİ!

Polis ekipleri, olayı gerçekleştiren şüphelinin daha önceden benzer olaylara karışmış olabileceğini değerlendirilerek arşiv çalışmasına başlarken 14 Haziran 2019 tarihinde Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde öldürülen K.K.D. isimli kadın ile 2016 yılında öldürülen S.K.’nin cinayeti arasında benzerlikler tespit edildi. K.K.D. cinayetinin şüphelisi olarak tutuklanan M.K.'nin 2016 yılında işlenen cinayetin de faili olabileceği üzerinde duruldu.

CİNAYET AYDINLATILDI!

Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından, cezaevinde bulunan M.K.’den 25 Kasım 2025 tarihinde kan örneği alındı ve 2016 yılında öldürülen S.K.'den elde edilen biyolojik bulgularla karşılaştırmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

22 Ocak 2026 tarihinde İzmir Adli Tıp Kurumu’ndan gelen cevaba göre, 2016 yılında öldürülen S.K.’den daha önce elde edilen örneklerden çıkartılan DNA profili ile şüpheli M.K.'den alınan kan örneğinden çıkartılan DNA profilinin uyumluluk gösterdiği tespit edildi. S.K.’nin katilinin de M.K. olduğu belirlendi.

“Antalya’da 10 yıl önce işlenen faili meçhul kadın cinayeti, Antalya Emniyet Müdürlüğümüzce aydınlatıldı, katil hapiste”



— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) January 28, 2026

“İKİ KADINI ÖLDÜREN VİCDANSIZ POLİSİMİZDEN KAÇAMADI”

Bakan Yerlikaya, olaya ilişkin açıklamasında, "Valimizi, Cumhuriyet Başsavcılığımızı, Emniyet Müdürümüzü, Cinayet Büromuzu ve polisimizi yürekten tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. 2 kadını öldüren vicdansız, polisimizden kaçamadı. Hiçbir suçun cezasız kalmaması için özel ekiplerimiz ile geriye dönük faili meçhul cinayetleri aydınlatmak üzere gece-gündüz mücadelemize devam ediyoruz" sözlerini sarf etti.