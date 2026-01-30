Cuma namazına giderken can verdi!

Cuma namazına giderken can verdi!
Yayınlanma:
Kars’ta cuma namazına giderken otomobilin çarptığı 72 yaşındaki Arslan Uluçay, hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kars’ta bulunan Ali Gaffar Okkan Bulvarı’nda, öğle saatlerinde meydana gelen olayda, cuma namazına gitmek üzere evinden çıkan 72 yaşındaki Arslan Uluçay’a, bulvarda yolun karşısına geçmek istediği sırada, C.B. yönetimindeki otomobil çarptı.

otomobilin-carptigi-yaya-kalp-masajina-r-1142212-339149.jpg

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN HAYATINI KAYBETTİ!

Çevrede bulunan vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yaptığı ihbar üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle yaralanan Uluçay, ambulansla Kars Harakani Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Arslan Uluçay, hastanede doktorların yaptığı kalp masajına rağmen kurtarılamadı ve hayatını kaybetti.

Kaza yapanlara yardım için durdu: Aracı şarampole yuvarlandıKaza yapanlara yardım için durdu: Aracı şarampole yuvarlandı

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI!

Kazanın ardından otomobilin sürücüsü C.B. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Kaynak:DHA

