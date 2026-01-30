Cuma namazına giderken can verdi!

Kars’ta bulunan Ali Gaffar Okkan Bulvarı’nda, öğle saatlerinde meydana gelen olayda, cuma namazına gitmek üzere evinden çıkan 72 yaşındaki Arslan Uluçay’a, bulvarda yolun karşısına geçmek istediği sırada, C.B. yönetimindeki otomobil çarptı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN HAYATINI KAYBETTİ!

Çevrede bulunan vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yaptığı ihbar üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle yaralanan Uluçay, ambulansla Kars Harakani Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Arslan Uluçay, hastanede doktorların yaptığı kalp masajına rağmen kurtarılamadı ve hayatını kaybetti.

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI!

Kazanın ardından otomobilin sürücüsü C.B. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak emniyet müdürlüğüne götürüldü.