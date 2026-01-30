Manisa’da fuhuş operasyonu: 3 kadın kurtarıldı

Manisa’da fuhuş operasyonu: 3 kadın kurtarıldı
Yayınlanma:
Manisa’nın Salihli ilçesinde bulunan bir masaj salonuna polis ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Operasyonda, 3 kadını fuhşa zorladıkları belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Manisa’nın Salihli ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, fuhuş yaptırdıkları belirlenen şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı. Polis ekipleri tarafından yapılan teknik ve fiziki takipler sonucunda, 2 şüpheli şahsın kimliği tespit edildi.

manisada-fuhus-operasyonu-2-gozalti-1142402-339209.jpg

2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI!

Polis ekipleri, şüphelilerin kimliklerinin tespit edilmesi üzerine, bir masaj salonuna operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonda, 3 kadını 2 bin 500 TL karşılığında fuhşa zorladıkları ve aracılık yaparak yer temin ettikleri ileri sürülen M.B. ve R.N. isimli 2 kişi gözaltına alındı.

3 KADIN KURTARILDI!

Diğer taraftan, ekiplerin yaptığı operasyonda fuhşa zorlanan 3 kadın kurtarıldı. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.


Kaynak:DHA

