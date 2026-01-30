Manisa’da fuhuş operasyonu: 3 kadın kurtarıldı
Manisa’nın Salihli ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, fuhuş yaptırdıkları belirlenen şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı. Polis ekipleri tarafından yapılan teknik ve fiziki takipler sonucunda, 2 şüpheli şahsın kimliği tespit edildi.
2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI!
Polis ekipleri, şüphelilerin kimliklerinin tespit edilmesi üzerine, bir masaj salonuna operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonda, 3 kadını 2 bin 500 TL karşılığında fuhşa zorladıkları ve aracılık yaparak yer temin ettikleri ileri sürülen M.B. ve R.N. isimli 2 kişi gözaltına alındı.
3 KADIN KURTARILDI!
Diğer taraftan, ekiplerin yaptığı operasyonda fuhşa zorlanan 3 kadın kurtarıldı. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.
