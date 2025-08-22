Minguzzi davasını Sedat Peker'in avukatı üstlenecek

Minguzzi davasını Sedat Peker'in avukatı üstlenecek
Yayınlanma:
Avukatları Rezzan Epözdemir'in tutuklanması üzerine Ahmet Minguzzi davasının yeni avukatı Sedat Peker'in avukatı Ersan Barkın oldu.

15 yaşındayken Kadıköy'de bıçaklanarak öldürülen Mattia Ahmet Minguzzi cinayetinin avukatı Rezan Epözdemir'in "rüşvete aracılık etmek" suçlamasıyla 14 Ağustos'ta​​​​​ tutuklanması üzerine yeni bir gelişme yaşandı.

"GELECEĞİMİZİN MÜCADELESİNİ VEREN MİNGUZZİ AİLESİNE ŞÜKRANLA"

Sedat Peker’in, Ahmet Minguzzi’nin yaşamını yitirdiği ilk günlerde Minguzzi ailesine avukatı Ersan Barkın aracılığıyla ulaştığı ve her türlü süreçte yanlarında olduğunu belirttiği iddia edilmişti.

gy-qxmywqaaf5ns.jpg
Minguzzi davasını Sedat Peker'in avukatı aldı

Sosyal medyada yapılan açıklamaya göre, Minguzzi ailesinin avukatlığını Ersan Barkın üstlenecek.

gy-b-qaxqaeepp8.jpg
Minguzzi davasını Sedat Peker'in avukatı aldı

Av.Barkın, "Güzeller güzeli evladımız Mattia Ahmet’in nezdinde geleceğimizin mücadelesini veren Minguzzi ailesine şükranla…" ifadeleri ile duyurdu.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Filenin Sultanları fırtına gibi başladı: Dünya Kupası'nda muhteşem galibiyet
Resmen oldu: Ünlü iki banka yolları ayırdı
Resmen oldu: Ünlü iki banka yolları ayırdı
27 bin dekar alanda 43 bin 200 ton rekolte bekleniyor
27 bin dekar alanda 43 bin 200 ton rekolte bekleniyor
15 dönümlük arazide 3,5 ton hasat yapıyor: Lahmacun ustası çiftçi oldu köşeyi döndü
Lahmacun ustası çiftçi oldu, köşeyi döndü
15 dönümlük arazide 3,5 ton hasat yapıyor
İstanbul'un korkulu rüyası 'Adalar fayı' geriliyor mu? Şener Üşümezsoy'dan net yanıt geldi
Bu fiyata çay mı olur dedirten işletme: Duyan soluğu orada alıyor
Bu fiyata çay mı olur dedirten işletme: Duyan soluğu orada alıyor
Yüksel Yıldırım Galatasaray'la anlaştıklarını duyurdu
Yüksel Yıldırım Galatasaray'la anlaştıklarını duyurdu
Kişi başı 90 bin TL ödenecek: Belediyeden çalışanlara büyük müjde
Belediyeden çalışanlara büyük müjde
Kişi başı 90 bin TL ödenecek!
Bankalar taşıt kredisi faizlerini güncelledi: İşte 400 bin TL'nin geri ödeme miktarı
Bankalar taşıt kredisi faizlerini güncelledi: İşte 400 bin TL'nin geri ödeme miktarı
Bu rakamları bildi: 543 milyon TL kazandı
Bu rakamları bildi: 543 milyon TL kazandı
Türkiye
Mahmut Arıkan: İktidar karşıtlığı yapmıyoruz
Mahmut Arıkan: İktidar karşıtlığı yapmıyoruz
Konya’da traktöre bağlı römork devrildi: Bir kişi hayatını kaybetti
Konya’da traktöre bağlı römork devrildi: Bir kişi hayatını kaybetti
Munzur Baba'da mescit açıldı: Karar Alevileri ayağa kaldırdı
Munzur Baba'da mescit açıldı: Karar Alevileri ayağa kaldırdı