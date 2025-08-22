Minguzzi davasını Sedat Peker'in avukatı üstlenecek

15 yaşındayken Kadıköy'de bıçaklanarak öldürülen Mattia Ahmet Minguzzi cinayetinin avukatı Rezan Epözdemir'in "rüşvete aracılık etmek" suçlamasıyla 14 Ağustos'ta​​​​​ tutuklanması üzerine yeni bir gelişme yaşandı.

"GELECEĞİMİZİN MÜCADELESİNİ VEREN MİNGUZZİ AİLESİNE ŞÜKRANLA"

Sedat Peker’in, Ahmet Minguzzi’nin yaşamını yitirdiği ilk günlerde Minguzzi ailesine avukatı Ersan Barkın aracılığıyla ulaştığı ve her türlü süreçte yanlarında olduğunu belirttiği iddia edilmişti.

Minguzzi davasını Sedat Peker'in avukatı aldı

Sosyal medyada yapılan açıklamaya göre, Minguzzi ailesinin avukatlığını Ersan Barkın üstlenecek.

Av.Barkın, "Güzeller güzeli evladımız Mattia Ahmet’in nezdinde geleceğimizin mücadelesini veren Minguzzi ailesine şükranla…" ifadeleri ile duyurdu.