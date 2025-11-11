Azerbaycan’dan havalanan Türk Hava Kuvvetleri'ne ait kargo uçağının Gürcistan'da düştüğü duyuruldu. Arama kurtarma çalışmaları devam ederken düşen uçakta 20 personelin bulunduğu bilgisi paylaşıldı.

Gürcistan'daki uçak kazasına MSB'den yeni açıklama

MSB AÇIKLAMA YAPTI

Milli Savunma Bakanlığı (MSB)'ndan son yapılan açıklamada, saat 17.00 sıralarında uçağın enkazına ulaşıldığı bildirildi.

Açıklamada " Enkaz, kaza kırım ekiplerimizin incelemesi maksadıyla emniyete alınmıştır. Kaza kırım ekibimiz bölgeye intikal etmektedir.

Uçağın düşme sebebi uçak enkazında kaza kırım ekibimiz tarafından yapılacak detaylı inceleme sonucunda belirlenecektir." ifadeleri yer aldı.

MİLAS BELEDİYESİ DUYURDU

Resmi kurumlardan uçağın enkazına ulaşıldığı bilgisi gelirken, Milas Belediyesi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Astsubay Emrah Kuran’ın kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olduğu bilgisini paylaştı.

Belediyenin resmi X hesabından yapılan açıklamada, "Azerbaycan’dan ülkemize gelmek üzere havalanan askeri kargo uçağının düşmesi sonucu, Milas Ekinanbarı Mahallemizden hemşehrimiz Astsubay Emrah Kuran’ın şehit olduğu bilgisini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız." ifadeleri yer aldı.