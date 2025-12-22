Midesindeki uyuşturucuyla 3 bin kilometre yol geldi!

İstanbul’un Beşiktaş ilçesinde akıllara durgunluk veren bir olay meydana geldi. Fas’tan, yaklaşık 3 bin kilometre uzaklıktan uçakla Türkiye’ye gelen Cüneyt G, 2 gün sonra karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti. Yapılan müdahalenin ardından Cüneyt G.’nin tomografisi çekilirken şüphelinin mide ve bağırsaklarında yabancı madde tespit edilmesi üzerine hastane yetkilileri durumu polis ekiplerine haber verdi.

AMELİYETLA MİDE VE BAĞIRSAKLARINDAN ESRAR ÇIKARILDI!

İhbar üzerine olaya ilişkin çalışma başlatan polis ekipleri, doktorlarla görüşme gerçekleştirdi. Ameliyata alınan şahsın mide ve bağırsaklarından, toplam ağırlığı 259,7 gram olduğu öğrenilen 49 esrar macunu çıkarıldı. Şüpheliye ait 1 adet cep telefonu da hastane yetkilileri tarafından polis ekiplerine teslim edildi.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ!

Tedavisinin ardından taburcu edilen Cüneyt Ç., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemede 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kasım Garipoğlu Dominik vatandaşı olup isim değiştirmiş! Uyuşturucudan yakalama kararı çıkmıştı

Cüneyt G.’nin daha önceden 'Kasten yaralama' ve 'Taksirle yaralama' suçlarından kaydı olduğu öğrenildi.