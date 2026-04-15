MHP'nin yeni İstanbul teşkilatı açıklandı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İstanbul İl Başkanlığı ve 39 ilçe teşkilatı geçtiğimiz hafta şok bir kararla feshedildi.

Fesih kararının partide Bahçeli'nin isteği ile genel başkan yardımcılığı görevinden istifa eden İzzet Ulvi Yönter'in istifasının ardından gelmesi dikkat çekti. Partide boşalan İstanbul İl Başkanlığı görevine Silivri eski belediye başkanı Volkan Yılmaz atandı.

İZZET ULVİ YÖNTER YENİ KADROYU DUYURDU

MHP İstanbul'da yeni yönetim kadrosu oluştu. Geçtiğimiz hafta parti genel merkezi tarafından alınan kararla tamamen feshedilen İstanbul teşkilatının yeni kadrosunu, MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Feti Yıldız duyurdu.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Yıldız, şu ifadeleri kullandı: "MHP İstanbul İl Başkanı Sn. Volkan Yılmaz’a, İl Yönetim Kurulu üyeleri Sn. Ahmet Yasak, Sn. Ömer Çölüoğlu, Sn. Mustafa Kemal Dalan, Sn. Mustafa Karaçam, Sn. Burak Arkaz, Sn. Mehmet Çamur, Sn. Hamit Şahinoğlu, Sn. Mustafa Nohut, Sn. Zafer Yalçın ve diğer kardeşlerimize başarılar diliyorum. İ’la-yı Kelimetullah yolunda dualar sizinle olsun."