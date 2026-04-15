31 Mart 2024 yerel seçimlerinden hemen önce servis edilen ve 2019 yılında CHP İstanbul İl Başkanlığı binasının satın alınması sürecinde bir avukatlık bürosunda kaydedilen görüntülerle ilgili açılan davanın beşinci duruşması tamamlandı.

'AYM KARARI BEKLENSİN' TALEBİ

Duruşmada söz alan avukat Gözde Fil, davanın esasına doğrudan etki edecek hukuki bir sürece dikkat çekti. Avukat Fil, önceki celselerde sundukları ayrıntılı beyanları hatırlatarak, Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) partilerin mali denetimi üzerindeki yetkisini vurguladı. AYM’nin mali denetim raporu incelemelerinin uzun sürdüğünü belirten Fil, bu raporun sonucunun davanın gidişatı açısından "bekletici mesele" yapılması gerektiğini ifade etti. Savunma makamı, mahkemeden bu inceleme tamamlanana kadar durma kararı verilmesini, aksi takdirde ise duruşmanın ileri bir tarihe ertelenmesini talep etti. Diğer sanık avukatları da bu görüşe katıldıklarını beyan ederek talebi yineledi.

HAKİM DEĞİŞİKLİĞİ VE DOSYA KAPSAMI KARARI ERTELETTİ

Mahkeme hakimi, dosyanın kapsamlı yapısı ve mahkeme heyetindeki hakim değişikliğini gerekçe göstererek, savunma avukatlarının "bekletici mesele" ve "durma kararı" taleplerini bu celsede karara bağlamadı. Mahkeme, söz konusu taleplerin bir sonraki celsede değerlendirileceğini açıkladı.

16 ARALIK TARİHİNE ERTELENDİ

Yargılamanın seyrini belirlemek adına mahkeme, Anayasa Mahkemesi ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı nezdindeki ilgili dosyaların akıbetinin sorulmasına hükmetti. Yargılamadaki eksik hususların giderilmesi ve dosyaların güncel durumunun raporlanması amacıyla duruşma 16 Aralık tarihine ertelendi.