Son dakika | 'AKP'li başkanla çalışmam' dedi: Başkan Yardımcısı istifa etti!

Son yerel seçimlerin ardından muhalefet partilerinin kazandığı belediyelerin transferleri devam ediyor. 'Tehdit' iddialarının da aralarında olduğu yollarla belediye başkanlarının AKP'ye transfer olması gündemdeki yerini korurken CHP'li Antalya Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul CHP'den istifa etti.

Serik Belediye Başkanı AKP'ye mi geçiyor? İddiaların ardından telefonunu kapattı

AKP'YE KATILACAĞI İDDİASI

Kadir Kumbul’un, yanına aldığı bazı meclis üyeleri ile beraber AKP'ye katılacağı iddialarının ardından cep telefonunu kapatması transfer iddialarını daha da güçlendirdi. Öte yandan CHP Antalya İl Başkanlığı dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul'un partimizden istifasından dolayı, İl Başkanımız Nail Kamacı, İl Yöneticilerimiz, Milletvekillerimiz ve Serik İlçe Başkanımız İbrahim Turhat İlçe yöneticileimiz ile birlikte, yarın (15 Nisan 2026 Çarşamba) Saat 15.00'da Serik Belediye Binası Önünde Basın açıklaması gerçekleştirilecektir." ifadelerini kullanmıştı.

AKP İDDİALARININ ARDINDAN BAŞKAN YARDIMCISI İSTİFA ETTİ

Kumbul'un AKP'ye katılacağı iddialarının ardından belediye başkan yardımcısı 'AKP'li Başkanla çalışmam' diyerek belediyedeki görevinden istifa ettiğini duyurdu. Başkan Yardımcısı Mehmet Balık, görevinden istifa ettiğini duyurduğu açıklamasında CHP'li Meclis üyelerinin de istifasının sanıldığı gibi olmadığını, en fazla 3-4 kişinin istifa edebileceğini söyledi.

Serik Belediyesi Başkan Yardımcısı Mehmet Balık'ın açıklaması şu şekilde: