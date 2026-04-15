Son dakika | 'AKP'li başkanla çalışmam' dedi: Başkan Yardımcısı istifa etti!

Son dakika haberi... Antalya Serik Belediyesi'nin CHP'li Belediye Başkanı Kadir Kumbul'un CHP'den istifa etmesinin ardından AKP'ye katılacağı iddiaları gündemde. İddiaların ardından Serik Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Balık, 'AKP'li başkanla çalışmam' diyerek görevinden istifa etti.

Son yerel seçimlerin ardından muhalefet partilerinin kazandığı belediyelerin transferleri devam ediyor. 'Tehdit' iddialarının da aralarında olduğu yollarla belediye başkanlarının AKP'ye transfer olması gündemdeki yerini korurken CHP'li Antalya Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul CHP'den istifa etti.

AKP'YE KATILACAĞI İDDİASI

Kadir Kumbul’un, yanına aldığı bazı meclis üyeleri ile beraber AKP'ye katılacağı iddialarının ardından cep telefonunu kapatması transfer iddialarını daha da güçlendirdi. Öte yandan CHP Antalya İl Başkanlığı dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul'un partimizden istifasından dolayı, İl Başkanımız Nail Kamacı, İl Yöneticilerimiz, Milletvekillerimiz ve Serik İlçe Başkanımız İbrahim Turhat İlçe yöneticileimiz ile birlikte, yarın (15 Nisan 2026 Çarşamba) Saat 15.00'da Serik Belediye Binası Önünde Basın açıklaması gerçekleştirilecektir." ifadelerini kullanmıştı.

AKP İDDİALARININ ARDINDAN BAŞKAN YARDIMCISI İSTİFA ETTİ

Kumbul'un AKP'ye katılacağı iddialarının ardından belediye başkan yardımcısı 'AKP'li Başkanla çalışmam' diyerek belediyedeki görevinden istifa ettiğini duyurdu. Başkan Yardımcısı Mehmet Balık, görevinden istifa ettiğini duyurduğu açıklamasında CHP'li Meclis üyelerinin de istifasının sanıldığı gibi olmadığını, en fazla 3-4 kişinin istifa edebileceğini söyledi.

Serik Belediyesi Başkan Yardımcısı Mehmet Balık'ın açıklaması şu şekilde:

"Kadir Başkan istifa etti, sanıyorum AK Parti'ye geçecek. Bende görevimi bırakıyorum. Doğal olarak AK Partili Belediye Başkanının yanında başkan yardımcısı olmam doğru olmaz. Siyaset bu şimdi işin entrikasını çok bilmiyoruz. Neden geçti nasıl geçti AKP tehdit mi etti?

Bize göre bir usulsüzlük yoktu. Kadir başkanın bir hatası olacağını düşünmüyorum. Demek ki ortada birşeyler var. Bir tehdit var ya da iktidarın yürüttüğü bir suçlama var ki bu noktaya geldi. Onun için ben ve birçok arkadaşım biz Cumhuriyet Halk Partili'yiz burada devam ederiz. Hiçbir şartta da değiştirmeyiz. Meclis üyelerinin istifa edeceğini yazıyorlar çiziyorlar ama öyle denildiği gibi değil. İllaki geçecek olan isimler var ama 8-9 kişi falan sanmıyorum 3-4 kişi olabilir doğaldır."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

