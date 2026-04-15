Akın Gürlek'ten bir Gülistan Doku açıklaması daha: Şahısların görevi önemli değil

Yayınlanma:
Son dakika haberi... AKP’nin grup toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Akın Gürlek, 6 yıldır kayıp olan üniversite öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Gürlek, "Şahısların mesleği, görevi önemli değil. Doku soruşturmasında yoğun şüpheler var" dedi.

Doku dosyasının uzun süre faili meçhul durumda kaldığını belirten Gürlek, soruşturmanın başsavcılık tarafından yürütüldüğünü ifade etti.

“Dosya faili meçhule kalmıştı. Başsavcılık soruşturmayı yürütüyor. Başsavcılık delilleri topladı. Çok titiz çalıştı. Soruşturmanın sonuna kadar gidilmeli” diyen Gürlek, soruşturma sürecinin devam ettiğini kaydetti.

Son Dakika | Gülistan Doku'nun ablası kardeşinin neden öldürüldüğünü açıkladı! "Kan parası alıp sustular"Gülistan Doku'nun ablası kardeşinin neden öldürüldüğünü açıkladı! "Kan parası alıp sustular"

“ŞAHISLARIN GÖREVİ ÖNEMLİ DEĞİL”

Gürlek, soruşturmada adı geçen kişilerin meslek veya görevlerinin belirleyici olmadığını belirterek dosyada yoğun şüphelerin bulunduğunu söyledi.

“2020 yılında işlenmiş, vicdanları tatmin etmeyen bir olaydı. Asayiş bize geldi, delilleri topladıklarını söyledi. Başsavcılık detaylı çalıştı ve işlemler yapıldı. Bizim takdir hakkımız yok, tamamen başsavcılık yürütüyor. Şahısların mesleği, görevi önemli değil. Doku soruşturmasında yoğun şüpheler var” ifadelerini kullanan Gürlek, Adalet Bakanlığı’nın soruşturmalara doğrudan talimat verme yetkisinin bulunmadığını vurguladı.

Soruşturmanın sürdüğünü belirten Gürlek, sürecin yargı makamları tarafından yürütüldüğünü ifade etti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Pıhtı bir anda atmaz yıllarca yolunu gözler!
2026’da kimliğiniz garajınızda saklı!
Bu ülke yok oluyor: Tarihin ilk toplu ulusal göçü gerçekleşiyor
Ülkeleri yok oluyor
Tüm ülke nüfusu göç ediyor
Tek çatı altında 18 bin kişi yaşıyor: Kuryeler girmeye korkuyor
Tek çatı altında 18 bin kişi yaşıyor
Kuryeler girmeye korkuyor
Kapıyı camı kapattıracak uyarı geldi: Sıcaklık artacak ama...
Evinden taşınmayı kabul etmedi: Otoyolun ortasında yaşıyor
Evinden taşınmayı kabul etmedi
Otoyolun ortasında yaşıyor
Alışverişe giden binlerce ziyaretçi binlerce yıllık buzul çağına çarpıyor!
Alışverişe giden binlerce ziyaretçi binlerce yıllık buzul çağına çarpıyor!
Dağlar delik deşik ediliyor: 1 milyon tır yollardan çekilecek
1 milyon tır yollardan çekilecek
Dağlar delik deşik ediliyor
Ayıp ettin Selçuk İnan! Okan Buruk'a bu yapılır mı?
Son 3 gün! Araç sahipleri için zorunluluk bitiyor
Son 3 gün kaldı
Araç sahipleri için zorunluluk bitiyor
Türkiye
Gülistan Doku dosyasında yeni kırılma! İhraç polis SIM kartını kullanmış
Gülistan Doku dosyasında yeni kırılma! İhraç polis SIM kartını kullanmış
Yılların kuraklığı bir kışta bitti: Görenler "burası neresi" diyor
Yılların kuraklığı bir kışta bitti: Görenler "burası neresi" diyor
Şanlıurfa'daki okul saldırısı sonrası öğretmenler ayakta: MEB’e yürüyorlar!
Şanlıurfa'daki okul saldırısı sonrası öğretmenler ayakta: MEB’e yürüyorlar!