AKP’nin grup toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Akın Gürlek, 6 yıldır kayıp olan üniversite öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Doku dosyasının uzun süre faili meçhul durumda kaldığını belirten Gürlek, soruşturmanın başsavcılık tarafından yürütüldüğünü ifade etti.

“Dosya faili meçhule kalmıştı. Başsavcılık soruşturmayı yürütüyor. Başsavcılık delilleri topladı. Çok titiz çalıştı. Soruşturmanın sonuna kadar gidilmeli” diyen Gürlek, soruşturma sürecinin devam ettiğini kaydetti.

“ŞAHISLARIN GÖREVİ ÖNEMLİ DEĞİL”

Gürlek, soruşturmada adı geçen kişilerin meslek veya görevlerinin belirleyici olmadığını belirterek dosyada yoğun şüphelerin bulunduğunu söyledi.

“2020 yılında işlenmiş, vicdanları tatmin etmeyen bir olaydı. Asayiş bize geldi, delilleri topladıklarını söyledi. Başsavcılık detaylı çalıştı ve işlemler yapıldı. Bizim takdir hakkımız yok, tamamen başsavcılık yürütüyor. Şahısların mesleği, görevi önemli değil. Doku soruşturmasında yoğun şüpheler var” ifadelerini kullanan Gürlek, Adalet Bakanlığı’nın soruşturmalara doğrudan talimat verme yetkisinin bulunmadığını vurguladı.

Soruşturmanın sürdüğünü belirten Gürlek, sürecin yargı makamları tarafından yürütüldüğünü ifade etti.