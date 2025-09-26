MHP’den Erdoğan-Trump görüşmesine ilk değerlendirme!

MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump'la görüşmesine ilişkin, "Bu görüşmelerin bölgemizdeki barışın, huzurun tesisi bakımından da Türkiye'nin oynadığı başat role destek vermesi gerekir ve bu beklenti içerisindeyiz." dedi.

MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump'la görüşmesine ilişkin, "Bu görüşmelerin bölgemizdeki barışın, huzurun tesisi bakımından da Türkiye'nin oynadığı başat role destek vermesi gerekir ve bu beklenti içerisindeyiz" dedi.

Akçay, Manisa Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Önder Aydın ve yönetim kurulunu ziyaret etti.

Daha sonra gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Akçay, Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler'in 80. Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada "herkesi gururlandırdığını" savundu.

"TÜRKİYE AÇISINDAN OLUMLU SONUÇLAR SAĞLAYACAK"

Erdoğan'ın, ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesinin, Türkiye açısından olumlu sonuçlar sağlayacağını dile getiren Akçay, "O bakımdan da bu ziyaret ve Erdoğan-Trump görüşmesi de önümüzdeki günler ve yıllar için daha ümitli olacağımızı mümkün kılmaktadır. Yapılacak anlaşmalar iki ülkenin yararına olacaktır. Burada en hassas olduğumuz nokta da bu görüşmelerin bölgemizdeki barışın, huzurun tesisi bakımından da Türkiye'nin oynadığı başat role destek vermesi gerekir ve bu beklenti içerisindeyiz. Bu bakımdan da ümitliyiz" diye konuştu.

Akçay, iki liderin görüşmesinin "Terörsüz Türkiye" sürecine de olumlu katkı sunacağına inandığını aktardı.

Kaynak:AA

