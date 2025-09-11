MGM'den gök gürültülü sağanak uyarısı: 3 kente sarı kod

MGM 11 Eylül hava tahmin raporunu yayımladı. Günlük raporda 3 il için sarı kodla uyarı yapıldı. Sinop, Zonguldak, Artvin, Samsun, Trabzon, Erzurum, Kars, Tokat, Van ve Ardahan'da sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Rüzgarın ise, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu’da kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Tokat ve Van çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Kars ve Ardahan çevreleri ile Artvin’in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının, kuzeydoğu kesimlerde biraz azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

mgmbugun.png
11 Eylül

Öte yandan rüzgarın Genellikle kuzey, güneydoğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun güneybatısı ile Güneydoğu Anadolu’nun batısında kuzey, Hakkari çevrelerinde güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

3 İL İÇİN SARI KODLU UYARI

MGM'nin günlük raporunda 3 il için sarı kodlu uyarı yapıldı. Yağışların, Kars ve Ardahan çevreleri ile Artvin’in iç kesimlerinde kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

