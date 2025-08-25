MGM duyurdu: İstanbul rahat bir nefes alacak
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne (MGM) göre, bugün İstanbul’da yağış bekleniyor. Haftanın geri kalanında ise hava cuma gününe kadar parçalı bulutlu, 29 Ağustos Cuma gününde ise açık olacak. Bu süreçte sıcaklıklar gün içerisinde en düşük 19 dereceye kadar düşecek, en sıcak anda ise 29 dereceye kadar yükselecek.
RÜZGARLI HAVA BEKLENİYOR
Öte yandan bu hafta İstanbul’da hızı 27 km/s’ye varan şiddette rüzgarlar bekleniyor. Kentte önümüzdeki 5 günde görülecek nem oranı ise yüzde 77'ye kadar çıkacak.
İSTANBUL İÇİN GÜN GÜN HAVA DURUMU
25 Ağustos Pazartesi: Gökgürültülü sağanak yağışlı, 21-28 derece
26 Ağustos Salı: Parçalı bulutlu, 19-28 derece
27 Ağustos Çarşamba: Parçalı bulutlu, 20-28 derece
28 Ağustos Perşembe: Parçalı bulutlu, 21-28 derece
29 Ağustos Cuma: Açık, 21-29 derece
