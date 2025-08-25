MGM duyurdu: İstanbul rahat bir nefes alacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’ne göre bugün İstanbul’da gökgürültülü sağanak yağış bekleniyor. MGM tarafından açıklanan 5 günlük hava durumu takvimine göre ise İstanbul’da bu hafta hava durumu genellikle parçalı bulutlu ve yaklaşık 28 derece civarında seryedecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne (MGM) göre, bugün İstanbul’da yağış bekleniyor. Haftanın geri kalanında ise hava cuma gününe kadar parçalı bulutlu, 29 Ağustos Cuma gününde ise açık olacak. Bu süreçte sıcaklıklar gün içerisinde en düşük 19 dereceye kadar düşecek, en sıcak anda ise 29 dereceye kadar yükselecek.

RÜZGARLI HAVA BEKLENİYOR

Öte yandan bu hafta İstanbul’da hızı 27 km/s’ye varan şiddette rüzgarlar bekleniyor. Kentte önümüzdeki 5 günde görülecek nem oranı ise yüzde 77'ye kadar çıkacak.

İSTANBUL İÇİN GÜN GÜN HAVA DURUMU

25 Ağustos Pazartesi: Gökgürültülü sağanak yağışlı, 21-28 derece

26 Ağustos Salı: Parçalı bulutlu, 19-28 derece

27 Ağustos Çarşamba: Parçalı bulutlu, 20-28 derece

28 Ağustos Perşembe: Parçalı bulutlu, 21-28 derece

29 Ağustos Cuma: Açık, 21-29 derece

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

