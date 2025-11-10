Mevlit yemeği kabusa döndü: 94 kişi zehirlendi

Olay, dün Rize'nin merkeze bağlı Muradiye beldesinde gerçekleşti. Bir mevlide katılan vatandaşlar, yedikleri yemeğin ardından rahatsızlanmaya başladı. Toplam 94 kişi, mide bulantısı, baş dönmesi ve karın ağrısı gibi şikayetlerle kentteki çeşitli hastanelere başvurdu. Yapılan ilk incelemelerde, vatandaşların yedikleri yemekten zehirlendikleri tespit edildi.

TEDAVİ SÜRECİ VE HASTALARIN SON DURUMU

Zehirlenme şüphesiyle hastanelere başvuran 94 kişi derhal tedavi altına alındı. Rize İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Gökhan Demiral, hastanelerde tedavi gören vatandaşları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti ve sağlık durumları hakkında doktorlardan bilgi aldı.

Gece boyunca devam eden tedavilerin ardından hastaların büyük bir kısmı sağlığına kavuştu. Zehirlenen 94 kişiden 89'u taburcu edildi. Hastanede tedavileri devam eden 5 kişinin olduğu, bu kişilerden 4'ünün çocuk olduğu öğrenildi.