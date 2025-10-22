Metroya kalaşnikof ile bindi büyük panik yaşandı! Gerçek ortaya çıktı

İstanbul'daki bir metro durağına elinde kalaşnikof halk arasında 'keleş' olarak bilinen silahla bir kişi geldi. Şahıs, elindeki silahı da nişan alır pozisyonda metronun içine girdi. Bu anlar metroda büyük panik yarattı. Şahsın, bu anlarını da hemen arkasındaki kişi kaydetti.

Görüntüleri silahı tutan kişi sosyal medyadan paylaştı. Şahsın, 17 yaşında olduğu öğrenildi. Asayiş Berkemal isimli sosyal medya hesabının paylaşımına göre; gözaltına alınan 17 yaşındaki A.B.Ö'nün elindeki silahın oyuncak olduğu öğrenildi.

BENZER OLAY TAVŞAN KOSTÜMÜ İLE YAŞANMIŞTI

Geçtiğimiz temmuzda benzer olay da Sarıyer'de yaşanmıştı. Tavşan kostümü giyen bir kişi, elindeki oyuncak tüfek ile metro içinde dolaşmıştı.