Metrobüs hattında yoğunluk: İETT'den açıklama geldi

İstanbul'da sabah saatlerinde metrobüs hattında yoğunluk yaşandı. İETT tarafından yapılan açıklamada 'Metrobüs güzergahında oluşan aksaklık nedeniyle yoğunluk oluşabilmekte' denildi. Aksaklığın giderildiği belirtildi.

İstanbul Avcılar'da arızalanan metrobüs nedeniyle seferlerde aksama yaşanırken, duraklarda yoğunluk ve uzun araç kuyruğu oluştu. Söğütlüçeşme istikametinde ilerleyen bir metrobüs, Şükrübey durağında arızalandı. Arıza nedeniyle seferler aksarken duraklar kalabalıklaştı. Metrobüs yolu ve durağında uzun metrobüs kuyruğu meydana geldi. Arızalanan metrobüsün çekilmesinin ardından seferler normale döndü.

yogunkuk.jpeg

İETT'DEN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili olarak İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri (İETT) tarafından bir açıklama yapıldı. Açıklamada, yaşanan sorunun bir aksaklıktan kaynaklandığı belirtildi. Açıklamada, "Metrobüs güzergahında yaşanan aksaklık nedeni ile trafik oluşabilmekte, ilgili birimlerimiz tarafından müdahale edilmektedir" denildi.

metrobus.jpg

İETT, sorunun çözümü için ekiplerin anında müdahale ettiğini ve hattaki yoğunluğun bu arızadan kaynaklandığı ifade edildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

