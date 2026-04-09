Meteoroloji'den sarı kodlu uyarı: Balkanlar'dan gelecek 43 ili vuracak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye'nin büyük bir bölümü aniden bastıran soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına giriyor. Bahar güneşine hazırlanan yurtta, Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgasıyla birlikte hava sıcaklıkları hissedilir şekilde düşecek.

43 İL İÇİN SARI KODLU UYARI

Meteoroloji, yarın için Adana, Ankara, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, Hatay, Sivas, Van ve Şanlıurfa'nın da aralarında bulunduğu toplam 43 il için "sarı kod"lu uyarıda bulundu. Sarı kod, hava olaylarının potansiyel tehlike oluşturduğu anlamına geliyor. Uyarı yapılan illerde sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor.

BUGÜN VE YARIN BEKLENEN HAVA DURUMU

Meteoroloji'ye göre, bugün Diyarbakır, Batman, Siirt, Şırnak ve Mardin çevreleri ile Şanlıurfa'nın doğusunda yer yer gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak. Hakkari, Bitlis ve Muş çevreleri ile Van'ın kuzey ve güney kesimlerinde ise yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar beklenecek.

Şakır şakır yağacak sonra güneş açacak! Meteoroloji tarihi açıkladı

Cuma günü yağışların etkisini daha da artırması öngörülüyor. Elazığ çevreleri ile Bingöl ve Tunceli'nin güneyinde kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmur görülecek. Bingöl ve Tunceli'nin kuzeyi ile Erzincan, Bayburt, Erzurum, Kars ve Ardahan'da yer yer yoğun kar yağışı bekleniyor. Adana'nın doğusu, Osmaniye çevreleri ve Hatay'ın kıyı kesimleri için de kuvvetli sağanak alarmı verildi.

Meteoroloji 42 ile uyarı geçti: 'Bu nasıl Nisan' derken yanıtı verdi

FIRTINA UYARISI

Doğu Akdeniz'in batısında (Anamur-Silifke arası) rüzgârın, yarın akşam saatlerinden itibaren batı ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde esmesi tahmin ediliyor. Fırtınanın aynı gün gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Yetkililer, vatandaşları ve ilgilileri olası olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.