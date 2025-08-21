Meteorolojiden kritik uyarı: Hafta sonu plan yapanlar dikkat

Meteorolojiden kritik uyarı: Hafta sonu plan yapanlar dikkat
Yayınlanma:
Hafta sonu boyunca yurt genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, yaklaşan hafta sonuna dair hava durumu tahminlerini paylaştı.

Çelik, yurt genelinde çoğunlukla yağışsız ve mevsim normalinin üzerinde seyreden sıcaklıkların bir hafta daha devam edeceğini bildirdi.

havaa.jpg

Yağışlı havanın ise sadece Karadeniz kıyı kesimlerinde görüleceğini belirten Çelik, "Onun dışında iç ve güney bölgelerde az bulutlu ve açık bir hava bekliyoruz" dedi.

"4-5 GÜN BOYUNCA BU ŞEKİLDE SEYREDECEK"

Çelik, hafta boyunca mevsim normallerinin 1 ila 2 derece üzerinde seyreden sıcaklıkların artacağını belirterek, "Sıcaklıklar yurt genelinde cuma ve cumartesi günü 1 ila 2 derece daha artarak mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerine çıkacak ve önümüzdeki 4-5 gün boyunca bu şekilde seyredecek" ifadelerini kullandı.

haftasonu.jpg

Yarın ve cumartesi günü için yağış beklenmediğini söyleyen Çelik, "Pazar gününden itibaren pazartesi ve salı günleri Karadeniz kıyı kesimlerinde aralıklarla yağış geçişleri göreceğiz. Onun dışında iç ve güney bölgelerde yağış beklentimiz yok" dedi.

Çelik, sıcaklıkların Ankara'da 33 ila 34, İstanbul'da 30 ila 32 ve İzmir'de ise 34 ila 37 derecelerde seyredeceğini belirtti.

Kaynak:AA

