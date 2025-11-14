Meteoroloji'den fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Doğu Akdeniz’in batısı için fırtına uyarısında bulundu. Yapılan açıklamaya göre, Anamur ve Silifke çevrelerinde yarın günün ilk saatlerinden itibaren rüzgarın kuzey ve kuzeybatı yönlerden fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi öngörülürken, fırtına nedeniyle bölgede ulaşımda aksamalar yaşanabileceği belirtildi. MGM, olası olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.

Meteoroloji il il açıkladı: Kuvvetli yağış için tarih verip uyardı

GÜNEYDOĞU ANADOLU'NUN KUZEY VE DOĞUSUNDA KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENİYOR!

Meteoroloji'den gelen diğer bir uyarıya göre, bu gece saatlerinden itibaren Adıyaman, Şanlıurfa’nın kuzey ve doğusu, Cumartesi sabah saatlerinden sonra Diyarbakır, Batman, Siirt ve Mardin’de yerel kuvvetli sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların 1700-1800 m rakım üzeri yükseklerde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Yapılan uyarıda, "Kuvvetli yağışlarla birlikte ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, yükseklerde buzlanma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadeleri kullanıldı.