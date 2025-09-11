Meteoroloji uzmanı kritik tarihi açıkladı: Kuvvetli rüzgar ve yağış kapıda!

Meteoroloji uzmanı kritik tarihi açıkladı: Kuvvetli rüzgar ve yağış kapıda!
Yayınlanma:
Güncelleme:
Yurt genelinde hafta sonunda az bulutlu bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar Ankara ve İstanbul’da 27-28, İzmir’de ise 32-33 derece civarında seyredecek. Öte yandan, kısa süreli sağanakların İstanbul’un Çatalca çevresi ile Doğu Karadeniz’in kıyı kesimleri ve Trakya’daki Kırklareli ve Edirne çevrelerinde görülmesi bekleniyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, hafta sonundaki hava durumuna ilişkin değerlendirmede bulundu.

Yurt genelinde çoğunlukla yağışsız ve sıcak günlerin yaşanacağını belirten Çelik, yağışların yarın ve hafta sonunda sadece Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri ile Kırklareli ve Edirne çevrelerinde olacağını söyledi.

Hafta sonu hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji il il açıkladıHafta sonu hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji il il açıkladı

KUVVETLİ RÜZGAR VURACAK

Çelik, hafta sonunda Marmara Bölgesi genelinde ve Batı Karadeniz'in kıyı kesimleriyle kuzey çevrelerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar beklendiğini bildirdi.

yagiss.jpg

Sıcaklığın mevsim normalinin üzerinde seyretmeye devam edeceğini aktaran Çelik, İstanbul ve Ankara'da çoğunlukla az bulutlu ve açık bir havanın olacağını, Çatalca çevrelerinde kısa süreli yağış geçişinin görülebileceğini kaydetti.

Çelik, sıcaklığın Ankara ve İstanbul'da 27-28, İzmir'de ise 32-33 derecelerde seyredeceğini ifade etti.

Kaynak:AA

2 inşaat devi ve köklü mobilya firması iflas etti: Ekonomik kriz derinleşiyor
Ekonomik kriz derinleşiyor
2 inşaat devi ve köklü mobilya firması iflas etti
Meteoroloji '12 saat sürecek' diyerek sel uyarısı yaptı: Yarına dikkat
Tek bir şikayet ceza için yeterli: Yeni sistem ev sahibi-kiracı tanımayacak
Haftada 4 gün çalışma gelecek mi? Resmi açıklama ile kesinleşti
Bankalar faizleri güncelledi: 100 bin liranın 32 günlük getirisi güncellendi
Bankalar faizleri güncelledi
100 bin liranın 32 günlük getirisi güncellendi
İstanbul'un 20 ilçesinde bu gece elektrikler kesilecek: İşte o ilçeler
İşte o ilçeler
İstanbul'un 20 ilçesinde bu gece elektrikler kesilecek
İmzalar atıldı: En düşük maaş 63 bin lira oldu!
İmzalar atıldı: En düşük maaş 63 bin lira oldu!
18 yaşında aylık 1.4 milyon dolar kazanıyor: 7 yaşında öğrendiği sistemle milyoner oldu
7 yaşında öğrendiği sistemle milyoner oldu
18 yaşında aylık 1.4 milyon dolar kazanıyor
Yeni Sağlık Bakanı bir anda yere yığıldı başını kürsüye çarptı: Kimse ne olduğunu anlayamadı
iPhone 17 resmen tanıtıldı: İşte Türkiye fiyatları
Türkiye
CHP'li belediye başkanının iş yeri kurşunlanmıştı: Sebebi belli oldu
CHP'li belediye başkanının iş yeri kurşunlanmıştı: Sebebi belli oldu
İzmir'deki karakol saldırısında şok detaylar: Babasıyla atış talimi yapmış, patlayıcı yapımını internetten öğrenmiş!
İzmir'deki karakol saldırısında şok detaylar: Babasıyla atış talimi yapmış, patlayıcı yapımını internetten öğrenmiş!
İmamoğlu’ndan Oğuzhan Uğur’a mektup
İmamoğlu’ndan Oğuzhan Uğur’a mektup