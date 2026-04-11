Meteoroloji geçtiğimiz yılın kabusuna karşı yine aynı uyarıyı yaptı: Hafta sonu keskin bir ayazla başladı

Türkiye, Mart ayının sonlarında hissedilen yalancı baharın ardından gelen dondurucu hava dalgasının etkisiyle güne uyandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son verilerine göre sıcaklıkların hissedilir derecede düşmesi, sadece ulaşımı ve günlük hayatı değil, tarımsal üretimi de doğrudan tehdit ediyor. Hafta sonuna keskin bir soğukla girilirken, uzmanlardan gelen "zirai don" açıklaması gözleri üretim bölgelerine çevirdi.

HAFTA SONU KESKİN BİR AYAZLA BAŞLADI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye genelinde dondurucu soğuklar etkisini artırdı.

Ülke genelinin çok bulutlu; Marmara'nın kuzey kıyıları, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile Ankara, Çankırı, Kırıkkale ve Kırşehir çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyretmesiyle birlikte, hafta sonunun ilk saatlerinde keskin bir ayaz hissedilmeye başlandı.

Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Güneydoğu Anadolu’da yer yer gök gürültülü sağanak, iç ve doğu kesimlerde ise karla karışık yağmur ve yükseklerde kar şeklinde olması bekleniyor.

Rüzgarın genellikle güney ve güneybatıdan, Marmara ve batı bölgelerde ise zamanla kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği bildirildi.

METEOROLOJİ GEÇTİĞİMİZ YILIN KABUSUNA KARŞI YİNE AYNI UYARIYI YAPTI

Meteoroloji'nin yayımladığı 38 ili kapsayan sarı kodlu uyarılar arasında, geçtiğimiz yıl tarım ürünlerine büyük zarar vererek gıda fiyatlarını doğrudan etkileyen "zirai don" tehlikesi en kritik başlık olarak öne çıktı. Uzmanlar, geçtiğimiz yılın kabusuna dönüşen bu doğa olayına karşı şu uyarıları sıraladı:

Zirai Don Alarmı: Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güneydoğusu, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeyi ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde hafif zirai don riski bulunduğu açıklandı. Üreticilerin ve çiftçilerin, geçtiğimiz yıl yaşanan felaketin tekrarlanmaması adına azami derecede dikkatli ve tedbirli olması istendi.

Kuvvetli Yağış: Hatay, Osmaniye, Erzurum, Ağrı, Muş, Bitlis, Şırnak, Hakkari, Batman ve Siirt çevrelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ani sel ve su baskınlarına karşı uyarı yapıldı.

Şiddetli Rüzgar: Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden saatte 40-60 kilometre hıza ulaşarak kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.

Çığ ve Kar Erimesi: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesinin sürdüğü, aynı zamanda buzlanma ve don olaylarına karşı hazırlıklı olunması gerektiği vurgulandı.

Sarı kodla uyarılan 38 il ve uyarılar ise şu şekilde:

İl Bazlı Hava Durumu Uyarıları (38 İl)

Sütun 1 (No - İl / Uyarı) Sütun 2 (No - İl / Uyarı) Sütun 3 (No - İl / Uyarı) 1. Afyonkarahisar ÇIĞ 14. Trabzon ÇIĞ 27. Giresun ÇIĞ 2. Ankara ÇIĞ 15. Uşak ÇIĞ 28. Hatay G.G. SAĞANAK 3. Bilecik ÇIĞ 16. Yozgat ÇIĞ 29. Kastamonu ÇIĞ 4. Bitlis KAR YAĞMUR 17. Kırıkkale ÇIĞ 30. Kütahya ÇIĞ 5. Bursa ÇIĞ 18. Şırnak KAR SAĞANAK 31. Rize ÇIĞ 6. Çorum ÇIĞ 19. Karabük ÇIĞ 32. Sivas ÇIĞ 7. Erzincan YAĞMUR KAR ÇIĞ 20. Ağrı ÇIĞ 33. Tunceli ÇIĞ 8. Eskişehir ÇIĞ 21. Artvin ÇIĞ 34. Van KAR YAĞMUR 9. Gümüşhane ÇIĞ 22. Bingöl KAR YAĞMUR ÇIĞ 35. Bayburt KAR YAĞMUR ÇIĞ 10. Kars ÇIĞ 23. Bolu ÇIĞ 36. Batman SAĞANAK KAR 11. Kırşehir ÇIĞ 24. Çankırı ÇIĞ 37. Ardahan KAR ÇIĞ 12. Muş KAR YAĞMUR 25. Diyarbakır SAĞANAK KAR 38. Osmaniye G.G. SAĞANAK 13. Siirt G.G. SAĞANAK 26. Erzurum KAR ÇIĞ -

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey kıyıları ile Sakarya çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

EDİRNE °C, 13°C

Çok bulutlu

İSTANBUL °C, 12°C

Çok bulutlu, kuzey kıyıları hafif yağmur ve sağanak yağışlı

SAKARYA °C, 14°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

EGE

Parçalı bulutlu,geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 10°C

Parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 14°C

Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 16°C

Parçalı bulutlu

MUĞLA °C, 16°C

Parçalı bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Hatay ve Osmaniye çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

BURDUR °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

HATAY °C, 18°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 20°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Çok bulutlu, bölgenin kuzeydoğusu ile Ankara, Çankırı, Kırıkkale ve Kırşehir çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve karla karışık yağmur, yükseklerinde kar şeklinde olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ANKARA °C, 9°C

Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 11°C

Çok bulutlu

KAYSERİ °C, 9°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

KONYA °C, 9°C

Çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, kıyılarının yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BOLU °C, 11°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu yüksekleri kar yağışlı

DÜZCE °C, 14°C

Çok bulutlu yağmurlu

KASTAMONU °C, 10°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu yüksekleri kar yağışlı

ZONGULDAK °C, 11°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, kıyılarının yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 10°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

RİZE °C, 10°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 9°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON °C, 10°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve karla karışık yağmur, yükseklerinde kar şeklinde görülecek olan yağışların; Erzurum, Ağrı, Muş, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 6°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.

KARS °C, 9°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

MALATYA °C, 8°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu

VAN °C, 6°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yükseklerinin kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Batman ve Siirt çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 15°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 14°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT °C, 17°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ŞANLIURFA °C, 17°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLERDE HAVA

Akdeniz’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağmurlu, Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve güneydoğu, doğusu, kuzeybatıdan 3 ila 5; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatı, , doğusu ilk saatlerde kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağmurlu, Rüzgar: doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

EGE

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Rüzgar: Kuzey Ege'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5; Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, güneyi yer yer 2,5 m, Görüş: İyi.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, doğusu ile akşam saatlerinde batısı aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6, öğle saatlerinde batısı 7; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, 3 ila 5, yer yer 6, öğle saatlerinde batısı 7 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan, akşam saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75 m, Görüş: İyi.