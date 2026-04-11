Meteoroloji geçtiğimiz yılın kabusuna karşı yine aynı uyarıyı yaptı: Hafta sonu keskin bir ayazla başladı
Türkiye, Mart ayının sonlarında hissedilen yalancı baharın ardından gelen dondurucu hava dalgasının etkisiyle güne uyandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son verilerine göre sıcaklıkların hissedilir derecede düşmesi, sadece ulaşımı ve günlük hayatı değil, tarımsal üretimi de doğrudan tehdit ediyor. Hafta sonuna keskin bir soğukla girilirken, uzmanlardan gelen "zirai don" açıklaması gözleri üretim bölgelerine çevirdi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye genelinde dondurucu soğuklar etkisini artırdı.
Ülke genelinin çok bulutlu; Marmara'nın kuzey kıyıları, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile Ankara, Çankırı, Kırıkkale ve Kırşehir çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyretmesiyle birlikte, hafta sonunun ilk saatlerinde keskin bir ayaz hissedilmeye başlandı.
Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Güneydoğu Anadolu’da yer yer gök gürültülü sağanak, iç ve doğu kesimlerde ise karla karışık yağmur ve yükseklerde kar şeklinde olması bekleniyor.
Rüzgarın genellikle güney ve güneybatıdan, Marmara ve batı bölgelerde ise zamanla kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği bildirildi.
METEOROLOJİ GEÇTİĞİMİZ YILIN KABUSUNA KARŞI YİNE AYNI UYARIYI YAPTI
Meteoroloji'nin yayımladığı 38 ili kapsayan sarı kodlu uyarılar arasında, geçtiğimiz yıl tarım ürünlerine büyük zarar vererek gıda fiyatlarını doğrudan etkileyen "zirai don" tehlikesi en kritik başlık olarak öne çıktı. Uzmanlar, geçtiğimiz yılın kabusuna dönüşen bu doğa olayına karşı şu uyarıları sıraladı:
- Zirai Don Alarmı: Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güneydoğusu, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeyi ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde hafif zirai don riski bulunduğu açıklandı. Üreticilerin ve çiftçilerin, geçtiğimiz yıl yaşanan felaketin tekrarlanmaması adına azami derecede dikkatli ve tedbirli olması istendi.
- Kuvvetli Yağış: Hatay, Osmaniye, Erzurum, Ağrı, Muş, Bitlis, Şırnak, Hakkari, Batman ve Siirt çevrelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ani sel ve su baskınlarına karşı uyarı yapıldı.
- Şiddetli Rüzgar: Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden saatte 40-60 kilometre hıza ulaşarak kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.
- Çığ ve Kar Erimesi: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesinin sürdüğü, aynı zamanda buzlanma ve don olaylarına karşı hazırlıklı olunması gerektiği vurgulandı.
Sarı kodla uyarılan 38 il ve uyarılar ise şu şekilde:
İl Bazlı Hava Durumu Uyarıları (38 İl)
|1. Afyonkarahisar ÇIĞ
|14. Trabzon ÇIĞ
|27. Giresun ÇIĞ
|2. Ankara ÇIĞ
|15. Uşak ÇIĞ
|28. Hatay G.G. SAĞANAK
|3. Bilecik ÇIĞ
|16. Yozgat ÇIĞ
|29. Kastamonu ÇIĞ
|4. Bitlis KAR YAĞMUR
|17. Kırıkkale ÇIĞ
|30. Kütahya ÇIĞ
|5. Bursa ÇIĞ
|18. Şırnak KAR SAĞANAK
|31. Rize ÇIĞ
|6. Çorum ÇIĞ
|19. Karabük ÇIĞ
|32. Sivas ÇIĞ
|7. Erzincan YAĞMUR KAR ÇIĞ
|20. Ağrı ÇIĞ
|33. Tunceli ÇIĞ
|8. Eskişehir ÇIĞ
|21. Artvin ÇIĞ
|34. Van KAR YAĞMUR
|9. Gümüşhane ÇIĞ
|22. Bingöl KAR YAĞMUR ÇIĞ
|35. Bayburt KAR YAĞMUR ÇIĞ
|10. Kars ÇIĞ
|23. Bolu ÇIĞ
|36. Batman SAĞANAK KAR
|11. Kırşehir ÇIĞ
|24. Çankırı ÇIĞ
|37. Ardahan KAR ÇIĞ
|12. Muş KAR YAĞMUR
|25. Diyarbakır SAĞANAK KAR
|38. Osmaniye G.G. SAĞANAK
|13. Siirt G.G. SAĞANAK
|26. Erzurum KAR ÇIĞ
|-
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey kıyıları ile Sakarya çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ÇANAKKALE °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
EDİRNE °C, 13°C
Çok bulutlu
İSTANBUL °C, 12°C
Çok bulutlu, kuzey kıyıları hafif yağmur ve sağanak yağışlı
SAKARYA °C, 14°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
EGE
Parçalı bulutlu,geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 10°C
Parçalı bulutlu
DENİZLİ °C, 14°C
Parçalı bulutlu
İZMİR °C, 16°C
Parçalı bulutlu
MUĞLA °C, 16°C
Parçalı bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Hatay ve Osmaniye çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ANTALYA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
BURDUR °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
HATAY °C, 18°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ADANA °C, 20°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Çok bulutlu, bölgenin kuzeydoğusu ile Ankara, Çankırı, Kırıkkale ve Kırşehir çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve karla karışık yağmur, yükseklerinde kar şeklinde olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ANKARA °C, 9°C
Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 11°C
Çok bulutlu
KAYSERİ °C, 9°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
KONYA °C, 9°C
Çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Çok bulutlu, kıyılarının yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
BOLU °C, 11°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu yüksekleri kar yağışlı
DÜZCE °C, 14°C
Çok bulutlu yağmurlu
KASTAMONU °C, 10°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu yüksekleri kar yağışlı
ZONGULDAK °C, 11°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu, kıyılarının yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA °C, 10°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
RİZE °C, 10°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 9°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
TRABZON °C, 10°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve karla karışık yağmur, yükseklerinde kar şeklinde görülecek olan yağışların; Erzurum, Ağrı, Muş, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM °C, 6°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.
KARS °C, 9°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
MALATYA °C, 8°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu
VAN °C, 6°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yükseklerinin kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Batman ve Siirt çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 15°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GAZİANTEP °C, 14°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİİRT °C, 17°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ŞANLIURFA °C, 17°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLERDE HAVA
Akdeniz’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağmurlu, Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve güneydoğu, doğusu, kuzeybatıdan 3 ila 5; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatı, , doğusu ilk saatlerde kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağmurlu, Rüzgar: doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
EGE
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Rüzgar: Kuzey Ege'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5; Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, güneyi yer yer 2,5 m, Görüş: İyi.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, doğusu ile akşam saatlerinde batısı aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6, öğle saatlerinde batısı 7; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, 3 ila 5, yer yer 6, öğle saatlerinde batısı 7 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan, akşam saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75 m, Görüş: İyi.