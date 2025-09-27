Metal müzik Diyarbakır'da yankılanacak! Hayko Cepkin müjdeyi duyurdu

Metal müzik Diyarbakır'da yankılanacak! Hayko Cepkin müjdeyi duyurdu
Yayınlanma:
Hayko Cepkin, Diyarbakır konseri iptal edildikten sonra valilikten dönüş aldığını açıkladı. Cepkin, “Eksik prosedürleri halledeceğiz. Yeni tarih belirlenecek. Darısı Kayseri'nin başına.” dedi.

Türkiye'de Heavy Metal'in en önemli temsilcilerinden Hayko Cepkin'in Anadolu turnesi kapsamında planlanan Diyarbakır ve Kayseri konserlerinin mülki amirlerce iptal edildi.

Hayko Cepkin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Diyarbakır Valiliği'nin kendisine dönüş yaptığını belirtti.

"DARISI KAYSERİMİZİN BAŞINA"

Cepkin paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Diyarbakır valimizin süratle dönüşü, nezaketi ve özel daveti için teşekkürler. Organizasyon ile eksik kalan tüm prosedürleri halletmek üzere söz aldık. Bu karışıklığa kim sebep oldu ise utanacaklar sanırım. Diyarbakır için yeni bir tarih çözeceğiz inşallah. Darısı Kayseri'mizin başına.”

Hayko Cepkin ilk kez memleketinde hayranlarıyla buluştuHayko Cepkin ilk kez memleketinde hayranlarıyla buluştu

Cepkin, bir önceki gün yaptığı paylaşımda ise konser iptallerini şu sözlerle duyurmuştu:

“Anadolu turumuzun Kayseri ve Diyarbakır ayakları bölge mülki amirleri tarafından etkinlik izni verilmemesi sebebi ile listeden çıkarıldı. Zaten uğraştığımız ve bu süreçte bilinçli biletleri açmadığımız için sıkıntı yoktur. Ama en önemlisi olan ve artık kıymeti olmayan kalp kırıklarını neyleyeceğiz onu bilemedim.”

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

İstanbul depreminin kaderini değiştiren 3 çukuru açıkladı: Sıradaki sallantıyı 6 örnekle anlattı
Güllü aşağı mı atıldı? Son anından kan donduran detaylar
BUDO'nun 8 seferi iptal oldu
BUDO'nun 8 seferi iptal oldu
Hesaplarınızı kontrol edin: 47,6 milyon liralık ödeme yapıldı
Hesaplarınızı kontrol edin: 47,6 milyon liralık ödeme yapıldı
Amazon’a 2,5 milyar dolarlık tarihi ceza: 35 milyon müşteriye 1,5 milyar dolar ödeme yapacak
Amazon’a 2,5 milyar dolarlık tarihi ceza
35 milyon müşteriye 1,5 milyar dolar ödeme yapacak
290 bin dekarda 140 bin ton ürün bekleniyor: Beyaz altında hasat zamanı
Beyaz altında hasat zamanı
290 bin dekarda 140 bin ton ürün bekleniyor
Antalya’da neler oluyor? Çiftçiler sıraya girdiler!
Antalya’da neler oluyor? Çiftçiler sıraya girdiler!
Akın akın geldiler: 9 ayda 500 bin kişi ziyaret etti!
Akın akın geldiler: 9 ayda 500 bin kişi ziyaret etti!
Tedesco'nun yerine gelecek hoca belli oldu
Tedesco'nun yerine gelecek hoca belli oldu
Erdoğan-Trump görüşmesine damga vuran ifade: Trump 'Hileli seçimleri herkesten iyi bilir' derken kimi kastetti
Türkiye
İstanbul'da bazı vapur seferleri iptal edildi
İstanbul'da bazı vapur seferleri iptal edildi
Mersin'de yangın faciası: Anneanne ve torun hayatını kaybetti
Mersin'de yangın faciası: Anneanne ve torun hayatını kaybetti
İstanbul'u besleyen barajlar alarm veriyor: Dip seviyeye ulaştı!
İstanbul'u besleyen barajlar alarm veriyor: Dip seviyeye ulaştı!