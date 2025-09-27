Metal müzik Diyarbakır'da yankılanacak! Hayko Cepkin müjdeyi duyurdu
Türkiye'de Heavy Metal'in en önemli temsilcilerinden Hayko Cepkin'in Anadolu turnesi kapsamında planlanan Diyarbakır ve Kayseri konserlerinin mülki amirlerce iptal edildi.
Hayko Cepkin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Diyarbakır Valiliği'nin kendisine dönüş yaptığını belirtti.
"DARISI KAYSERİMİZİN BAŞINA"
Cepkin paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
“Diyarbakır valimizin süratle dönüşü, nezaketi ve özel daveti için teşekkürler. Organizasyon ile eksik kalan tüm prosedürleri halletmek üzere söz aldık. Bu karışıklığa kim sebep oldu ise utanacaklar sanırım. Diyarbakır için yeni bir tarih çözeceğiz inşallah. Darısı Kayseri'mizin başına.”
Hayko Cepkin ilk kez memleketinde hayranlarıyla buluştu
Cepkin, bir önceki gün yaptığı paylaşımda ise konser iptallerini şu sözlerle duyurmuştu:
“Anadolu turumuzun Kayseri ve Diyarbakır ayakları bölge mülki amirleri tarafından etkinlik izni verilmemesi sebebi ile listeden çıkarıldı. Zaten uğraştığımız ve bu süreçte bilinçli biletleri açmadığımız için sıkıntı yoktur. Ama en önemlisi olan ve artık kıymeti olmayan kalp kırıklarını neyleyeceğiz onu bilemedim.”