MESEM'de çocuk ölümleri gündemdeyken Bakan Tekin konuştu! "Eleştirileri anlamış değilim"

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, MESEM’e yönelik "ucuz iş gücü" eleştirilerini "tuhaf" bularak iş dünyasıyla iş birliğine devam edeceklerini açıkladı. Tekin’in "pozitif sonuçlar alıyoruz" sözleri akıllara 1 Mayıs'ta çalışırken elektrik akımına kapılarak can veren 16 yaşındaki Mahir Buğra K.'yi getirdi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, muhalefetin "ucuz iş gücü" ve "sermayeye hizmet" eleştirilerine hedef olan Mesleki Eğitim Merkezleri (MESEM) ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Bakan Tekin, eleştirileri anlamadığını belirterek iş dünyası ile iş birliklerinin kararlılıkla süreceğini vurguladı.

BAKAN TEKİN: "ELEŞTİRİLERİ ANLAMIŞ DEĞİLİM"

Ankara Ticaret Odası’nda (ATO) "İnsan, Değer, Teknoloji" temasıyla düzenlenen "Maarif'ten Medeniyete Eğitim Zirvesi"nde konuşan Bakan Yusuf Tekin, MESEM üzerinden gelen eleştirilere yanıt verdi. Muhalefetin, öğrencilerin "sermayenin kucağına atıldığı" yönündeki tepkilerini "tuhaf" olarak nitelendiren Tekin, şu ifadeleri kullandı:

Mesleki ve teknik eğitimde iş dünyasıyla iş birliği yapalım' diyoruz. 'Öğrencilerimizi sermayenin kucağına atıyorsunuz' diye eleştiriyorlar. Bunu da anlamış değilim. Niye böyle bir eleştiriyle karşı karşıya kaldığımızı anlamadık. Ama anlasak da bir şey değişmez.

"POZİTİF SONUÇLAR ALIYORUZ"

İş dünyası ile yapılan protokollerin faydalı sonuçlar ürettiğini savunan Tekin, "Biz bu iş birliklerini devam ettireceğiz. Bu iş birliklerinden faydalı sonuçlar üretildiğini düşünüyoruz, görüyoruz. Gittiğimiz her ortamda, katıldığımız her ortamda bunun sonuçlarıyla ilgili pozitif değerlendirmeler alıyoruz ve bu da bizi mutlu ediyor" ifadesini kullandı.

Bakan, bu süreci ayrıca "millete ve vatana hizmet şiarıyla" yürüttüklerini belirtti.

UNUTULMAYAN ACI: 1 MAYIS’TA BİR ÇOCUK İŞ CİNAYETİ

Bakan Tekin’in "pozitif sonuçlar alıyoruz" dediği MESEM sistemi, sahada çok daha karanlık bir tabloyla anılmaya devam ediyor. Bu sistemin en acı sonuçlarından biri, geçtiğimiz 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda yaşanmıştı.

Mahir Buğra K. Henüz 16 Yaşındaydı. Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir pastanede MESEM kapsamında staj yapan 16 yaşındaki Mahir Buğra K., herkesin bayram kutladığı 1 Mayıs günü mesai başındaydı. Çalıştığı sırada elektrik akımına kapılan çocuk stajyer, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

