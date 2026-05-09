13 yaşındaki kız 10'u çocuk 36 kişinin cinsel istismarına uğradı! 13 bin nüfuslu ilçede büyük skandal

Bartın’ın Amasra ilçesinde 13 yaşındaki bir kız çocuğunun cinsel istismara maruz bırakıldığı öğrenildi.

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında 33 kişinin tutuklandı. Biri çocuk üç kişi adli kontrolle serbest kaldı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, 2013 doğumlu çocuğa yönelik iddialar üzerine 18 Nisan 2026’da kolluk kuvvetlerine ihbarda bulunulduğu ve aynı gün geniş kapsamlı soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Soruşturma dosyasının 28 Nisan 2026’da adliyeye ulaştığı aktarılan açıklamada, olayın hassasiyeti nedeniyle adli birimler arasında en üst düzeyde koordinasyon sağlandığı ifade edildi.

SAVCILIĞIN AÇIKLAMASI BİLE KAN DONDURDU! BU İLÇEDE NELER YAŞANDI?

Başsavcılık açıklamasında, yürütülen çalışma ve dijital deliller sonucu çocuğun sosyal medya üzerinden iletişim kurduğu kişiler tarafından istismara maruz bırakıldığına ilişkin kuvvetli suç şüphesine ulaşıldığı belirtildi.

Zihinsel engelli kızına yapılan istismara kalbi dayanmamıştı: Nalan anne Şavşat’ta anıldı

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Bartın ili Amasra ilçesinde ikamet eden 2013 doğumlu bir çocuğumuzun cinsel istismara maruz kaldığı iddiaları üzerine, 18.04.2026 tarihinde kolluk kuvvetlerine yapılan ihbar neticesinde Bartın Cumhuriyet Başsavcılığımızca ivedilikle geniş kapsamlı bir soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma dosyasının 28 Nisan 2026 tarihinde adliyemize intikal etmesiyle birlikte, olayın hassasiyeti ve kapsamı gözetilerek adli birimlerimizce en üst düzeyde koordinasyon sağlanmış ve gerekli tüm önlemler ivedilikle alınmıştır. Yürütülen titiz çalışmalar ve elde edilen dijital deliller ışığında; mağdur çocuğumuzun sosyal medya üzerinden iletişim kurduğu şahıslar tarafından istismara uğradığına dair kuvvetli suç şüphesine ulaşılmıştır. Bu kapsamda, eyleme iştirak ettiği tespit edilen 10 Suça Sürüklenen Çocuk (SSÇ) ve 26 şüpheli hakkında 08.05.2026 tarihinde iddianame düzenlenmiştir"

YARGILAMA BAŞLADI

Hazırlanan iddianamenin Bartın 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildiği ve yargılama sürecinin başladığı bildirildi.

Dosyada 9 suça sürüklenen çocuk ile 24 şüphelinin tutuklu olduğu, 3 kişi hakkında ise adli kontrol hükümlerinin uygulandığı açıklandı.

Başsavcılık, sürecin mağdur çocuğun korunması ve suçluların cezalandırılması için hassasiyetle takip edildiğini belirterek şu açıklamayı yaptı: