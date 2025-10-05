Mersin'de kadın cinayetleri protesto edildi

Mersin'de kadın cinayetleri protesto edildi
Yayınlanma:
Mersin’de Kadın Dayanışma Komiteleri, Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner’in katledilmesinin birinci yılında anma eylemi düzenledi. Eylemde yapılan açıklamada, aradan geçen 362 günde 472 kadının cinayete kurban gittiğine dikkat çekilerek "Bu kahrolası düzen biz kadınlara yaşam hakkı tanımıyor" denildi.

Mersin’in Yenişehir ilçesindeki Alanya Sokağı’nda bir araya gelen Kadın Dayanışma Komiteleri üyeleri, “Her gün öldürüldüğümüz bu düzeni yıkacağız” yazılı pankart açarak yürüdü. Eylemde “Anmak yetmez, katillerden hesap sor”, “Sıradaki değil ensendekiyiz”, “Katillerden hesabı kadınlar soracak” ve “İçişleri Bakanı suçlusun, hesap ver” gibi sloganlar atıldı.

Kadın cinayetlerinde korkunç detay: 362 günde 472 kadın katledildiKadın cinayetlerinde korkunç detay: 362 günde 472 kadın katledildi

"BU KAHROLASI DÜZEN BİZE YAŞAM HAKKI TANIMIYOR"

Kadın Dayanışma Komiteleri adına açıklama yapan Avukat Derya Demir, 4 Ekim 2024’ten 1 Ekim 2025’e kadar geçen 362 günde 472 kadın cinayetinin işlendiğini söyleyerek, “Bu ülkede her gün en az bir kadın cinayeti işleniyor. Bu kahrolası düzen bize yaşam hakkı tanımıyor” ifadelerini kullandı. Demir, ayrıca Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner’in aynı gün öldürülmesiyle ilgili olarak polisin ihmalini vurguladı ve “Aradan geçen üç saatte kendini ihbar etmiş bir katili bulmayıp İkbal’in de öldürülmesine zemin hazırlayanlar bu cinayetin ortağı değil midir?” diye sordu.

Eylem sırasında konuşmacılar, cezai yaptırımların yetersizliğini, koruyucu önlemlerin eksikliğini ve İstanbul Sözleşmesi başta olmak üzere yasal korumaların güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Katılımcılar, adalet sağlanana ve koruyucu mekanizmalar kurulana kadar eylemlerini sürdüreceklerini bildirdi.

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

