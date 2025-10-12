Mersin'de fırtına koptu: Ağaçlar devrildi, trafik aksadı

Mersin'de fırtına koptu: Ağaçlar devrildi, trafik aksadı
Yayınlanma:
Mersin'de etkili olan sağanak yağış ve şiddetli rüzgar, kentte yaşamı olumsuz etkiledi.

Kent merkezinde öğleden sonra etkisini gösteren sağanak nedeniyle su birikintilerinin oluştuğu yollarda trafik aksadı.

Yağışla başlayan şiddetli rüzgarda Toroslar ilçesinde bazı ağaçlar devrildi.

mersin1.jpg

Sağanak ve rüzgar hayatı felç etti: Kentte hayat durma noktasına geldi

FESTİVAL SONA ERDİRİLDİ

Yenişehir Belediyesince Kushimoto Sokağı'nda organize edilen 7. Uluslararası Kushimoto Sokak Sanatçıları Festivali, olumsuz hava koşulları nedeniyle sona erdirildi.

mersin2.jpg

ÇADIRLAR RÜZGARIN ETKİSİYLE DEVRİLDİ

Su birikintilerinin oluştuğu sokakta kurulan çadırlar ve stantlar, rüzgarın etkisiyle devrildi.

Bazı firmaların ürünlerinin zarar gördüğü festival alanında temizlik çalışması başlatıldı.

Kaynak:AA

