Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in kardeşi hayatını kaybetti
Yayınlanma:
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in kardeşi Arzu Seçer yaşamını yitirdi. Acı haberi, CHP Grup Başkanvekili Murat Emir sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurarak Seçer ailesine başsağlığı dilediğini ifade etti.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda duyduğu üzüntüyü şu ifadelerle dile getirdi:

"Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Vahap Seçer’in değerli kardeşi Arzu Seçer’in vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Vahap Seçer Başkanımız başta olmak üzere kederli ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum."

CENAZE VE TAZİYE DETAYLARI

Arzu Seçer’in cenaze töreni bugün düzenlenecek. Seçer'in cenazesi, ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Tarsus Güney Mezarlığına defnedilecek.

Tahliyeler sonrası ilk yorum: Beklentimiz görevlerine iade edilmeleriTahliyeler sonrası ilk yorum: Beklentimiz görevlerine iade edilmeleri

Seçer ailesinin taziye ziyaretlerini ise yine bugün saat 18.00’den itibaren Sahil Kültür Parkı içerisinde bulunan MBB Nikah Salonu’nda kabul edeceği bildirildi.

