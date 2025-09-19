Merkeze alınan emniyet müdüründen sert veda: Arkamızdan itler havlıyor

Merkeze alınan emniyet müdüründen sert veda: Arkamızdan itler havlıyor
Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle merkeze alınan Erzurum İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, ayrılık mesajında “Arkamızdan itler havlıyor” ifadelerini kullandı.

Resmi Gazete’de 11 Eylül’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile merkeze alınan Erzurum İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, kentten ayrıldı. Yırtar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Arkasından it havlatmayan kurt, kurt değilmiş! Çok şükür arkamızdan itler havlıyor” ifadelerini kullandı.

kadir.jpg

Yırtar’ın yerine, Edirne İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun Erzurum’a atandı ve görevine başladı.

pokis.jpg

37 İLE YENİ ATAMA

Resmi Gazete’de yayımlanan kararnameyle 37 ilin emniyet müdürü değişmiş, 22 ilin emniyet müdürü merkeze alınmıştı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, atamaların ardından yaptığı açıklamada, “Yeni atanan ve görev yerleri değişen emniyet müdürlerimize de bu görevlerinde başarılar diliyorum. Aziz milletimizin emrinde, Türkiye Yüzyılı'nın inşasında ülkemizin huzur ve güvenliği için canla başla çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullanmıştı.

polis.jpg

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

