Merkez Ankara iş cinayeti davasında acılı baba isyan etti: Para adaleti mi satın aldı

Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz yargılanan sanıklar; taşeron firma Bozbaşoğulları İnşaat'ın işveren vekili İnan Yücel, firmanın ustabaşı Bayram Yüksel, inşaat mühendisi Alpcan Ergüven ve iş güvenliği uzmanı Emrah Akyol katıldı. Pasifik İnşaat Proje Müdürü Sinan Kar ise duruşmada hazır bulunmadı. Facianın tanığı olan ve olayda yaralanan stajyer Ege Kıratlı ile evlatlarını kaybeden babalar İsmail Çetin ve Zeki Öztürk de salondaki yerini aldı.

Duruşmada ilk sözü alan mağdur avukatı Murat Yıldız, önceki mahkeme heyetinin, projenin asıl sorumlusu olan şirket yetkililerini dinleme taleplerini ısrarla ve hukuka aykırı bir şekilde reddettiğini belirtti. Yıldız, "Biz burada şirket yetkilileri mutlak kusurlu demiyoruz, dosyada Ankara'nın neredeyse en büyük projesi hakkında bir organizasyon şeması yok, bu noktada da şirket yetkilileri gelsin işleyişi anlatsın istedik" diyerek, sorumluluk zincirinin aydınlatılması gerektiğini vurguladı.

DAVAYA GİREN YENİ RAPOR SORUMLULUĞUN ADRESİNİ GÖSTERDİ

Avukat Yıldız, davanın seyrini değiştirebilecek kritik bir delili mahkemeye sundu. İş mahkemesinde devam eden bir başka davada hazırlanan kusur raporunu paylaşan Yıldız, raporda ana yüklenici Pasifik İnşaat'ın yüzde 60, taşeron firmanın ise yüzde 40 kusurlu bulunduğunu açıkladı. Raporun en kritik noktası ise hayatını kaybeden Emre Çetin, Taha Öztürk ve yaralanan Ege Kıratlı'nın hiçbir kusuru bulunmadığının tespit edilmesiydi. Yıldız, bu rapora atıfta bulunarak, "Yetkililerin burada yargılanması gerekirken her seferinde bir sıvacı, bir kürekçi, kalıpçı huzura çıkartılıyor" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

"PARA ADALETİ Mİ SATIN ALDI"

Avukatın ardından söz alan acılı baba İsmail Çetin, Rize'den 37 aydır her duruşmaya geldiğini belirterek isyan etti. Çetin "37 aydır adalet istiyoruz. Şirket yetkilileri bu durumu hiç olmamış gibi unutmuşlar. Burada bizim evlatlarımız toprak altında yatıyor. Suçlu biz miyiz? Adaletin peşinde koşuyoruz. Para adaleti mi satın aldı?" dedi.

"İKİ TANE GENCECİK İNSAN TOPRAK ALTINDA"

Hayatını kaybeden Taha Öztürk'ün babası Zeki Öztürk de, "Adaletin tecelli etmesini bekliyoruz. Bilinçli ihmaller nedeniyle evlatlarımızı kaybettik. İki tane gencecik insan toprak altında" diyerek acısını ve adalet beklentisini yineledi.

"TÜM SORUMLULAR YARGILANMALIDIR"

Sanıklardan İnan Yücel ise savunmasında sorumluluğu başka adreslere yönlendirdi. Pasifik İnşaat'ın iş güvenliği uzmanını ve öğrencileri o hava koşulunda staja gönderen okul yönetimini işaret ederek, "Ben ceza alabilirim hiç sorun değil ancak tüm sorumlular yargılanmalıdır" dedi.

Yücel'in avukatı Şahin Kılıç ise hayatını kaybeden ve yaralanan öğrencilerin üniversiteleri olan ODTÜ ve Hacettepe'den bilirkişi atanmasının taraflı olacağını iddia ederek, İstanbul Teknik Üniversitesi'nden bir heyet oluşturulmasını talep etti.

ORGANİZASYON ŞEMASI İSTENDİ

Talepleri değerlendiren mahkeme heyeti, ara kararını açıkladı. Heyet, projenin sorumluluk hiyerarşisini ortaya çıkarmak amacıyla Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'ne yazı yazılarak Merkez Ankara projesinin organizasyon şemasının temin edilmesine karar verdi. Ayrıca, A sınıfı iş güvenliği uzmanı ile Ankara, Gazi veya Yıldırım Beyazıt üniversitelerinden akademisyenlerin yer alacağı yeni bir bilirkişi heyeti oluşturularak, bu şema da dikkate alınarak yeni bir kusur raporu hazırlanmasını istedi.

DURUŞMA 2026'YA ERTELENDİ

Ancak adaletin aydınlatılması yönündeki bu adımların ardından mahkeme, bir sonraki duruşma için ailelerin bekleyişini daha da uzatan bir tarih verdi: 20 Ocak 2026.